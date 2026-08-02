24 Канал собрал отличные фильмы на вечер, которые уже давно стали классикой. В них есть все: первая любовь, забавные недоразумения, красивые признания и герои, которые в очередной раз доказывают, что путь к счастливому финалу почти никогда не бывает простым.

"Бум"



Фильм "Бум" / Фото imdb



Если вам кажется, что современные подростки придумали все любовные драмы, просто посмотрите "Бум". Здесь есть первая любовь, строгие родители, вечеринки и семейные кризисы, которые порой оказываются запутаннее, чем отношения самих детей. Французская классика, после которой невозможно не влюбиться в Софи Марсо.

"Когда Гарри встретил Салли"



Фильм "Когда Гарри встретил Салли" / Фото imdb



Могут ли мужчина и женщина быть просто друзьями? Гарри и Салли потратили на поиски ответа более десяти лет. За это время они влюблялись в других, развелись, ссорились, мирились и в конце концов поняли то, что зрители догадались еще в начале фильма. Одна из лучших романтических комедий всех времен.

"Ноттинг-Хилл"



Фильм "Ноттинг-Хилл" / Фото imdb



Что будет, если голливудская суперзвезда случайно зайдет в маленькую книжную лавку? Правильно – роман, который давно стал киноклассикой. Джулия Робертс и Хью Грант создали историю, которую хочется пересматривать каждый раз, когда душа просит чего-то легкого, теплого и немного сказочного.

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"Почему женщины хотят этого"



Фильм "Чего хотят женщины" / Фото imdb



Мечта многих мужчин – научиться читать женские мысли. Но главный герой очень быстро понимает, что это не суперсила, а настоящий квест на выживание. Мел Гибсон и Хелен Гант подарили нам комедию, которая даже спустя годы не теряет своего шарма и юмора.

"Сабрина"



Фильм "Сабрина" / Фото imdb



Иногда достаточно одного возвращения из Парижа, чтобы перевернуть жизнь целой семьи. Дочь водителя Сабрина возвращается совершенно другим человеком и вдруг становится центром внимания влиятельной семьи, которая уже давно распланировала свое будущее без каких-либо сюрпризов. Стильная, легкая и очень романтичная история о том, что любовь не спрашивает ни о социальном статусе, ни о семейных планах.

Если после этой подборки вам все еще не хочется прощаться с киновечером, у нас для вас есть еще одна подборка фильмов, которые идеально подойдут для уютного просмотра.