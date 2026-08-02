24 Канал зібрав класні фільмі на вечір, які вже давно стали класикою. У них є все: перше кохання, кумедні непорозуміння, красиві зізнання і герої, які вкотре доводять, що шлях до щасливого фіналу майже ніколи не буває простим.

"Бум"



Фільм "Бум" / Фото imdb



Якщо вам здається, що сучасні підлітки вигадали всі любовні драми, просто подивіться "Бум". Тут є перше кохання, суворі батьки, вечірки й сімейні кризи, які інколи виявляються заплутанішими за стосунки самих дітей. Французька класика, після якої неможливо не закохатися у Софі Марсо.

"Коли Гаррі зустрів Саллі"



Фільм "Коли Гаррі зустрів Саллі" / Фото imdb



Чи можуть чоловік і жінка бути просто друзями? Гаррі й Саллі витратили на пошуки відповіді понад десять років. За цей час вони закохувалися в інших, розлучалися, сварилися, мирилися і зрештою зрозуміли те, що глядачі здогадалися ще на початку фільму. Одна з найкращих романтичних комедій усіх часів.

"Ноттінг Гілл"



Фільм "Ноттінг Гілл" / Фото imdb



Що буде, якщо голлівудська суперзірка випадково зайде до маленької книгарні? Правильно – роман, який давно став кінокласикою. Джулія Робертс і Г'ю Грант створили історію, яку хочеться переглядати щоразу, коли душа просить чогось легкого, теплого й трохи казкового.

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"Чого хочуть жінки"



Фільм "Чого хочуть жінки" / Фото imdb



Мрія багатьох чоловіків – навчитися читати жіночі думки. Але головний герой дуже швидко розуміє, що це не суперсила, а справжній квест на виживання. Мел Гібсон і Гелен Гант подарували комедію, яка навіть через роки не втрачає свого шарму й гумору.

"Сабріна"



Фільм "Сабріна" / Фото imdb



Іноді достатньо одного повернення з Парижа, щоб перевернути життя цілої родини. Донька водія Сабріна повертається зовсім іншою людиною, і раптом стає центром уваги впливової сім'ї, яка вже давно розписала своє майбутнє без жодних сюрпризів. Стильна, легка й дуже романтична історія про те, що кохання не питає про соціальний статус чи сімейні плани.

Якщо після цієї добірки вам усе ще не хочеться прощатися з кіновечором, маємо для вас ще одну підбірку стрічок, які ідеально підійдуть для затишного перегляду.



