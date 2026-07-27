Якщо хочеться хоча б на кілька годин повернутися в епоху, коли романтика була головною спецефектом, ця добірка фільмів на вечір від 24 Каналу саме для вас.

"Знайомтеся, Джо Блек" (1998)



Фільм "Знайомтеся, Джо Блек" (1998) / Фото imdb



Що буде, якщо сама Смерть вирішить трохи відпочити від роботи? Правильно – візьме людське тіло, познайомиться з мільярдером і... закохається. Саме так починається одна з найкрасивіших мелодрам 90-х із Бредом Піттом, який тоді розбивав серця ще без TikTok і мемів. Це історія про життя, кохання і те, що навіть Смерть іноді хоче зрозуміти, через що люди готові втрачати голову.

"Несплячі в Сіетлі" (1993)



Фільм "Несплячі в Сієтлі" (1993) / Фото imdb



Фільм, який довів: інколи достатньо одного радіоефіру, щоб знайти кохання всього життя. Маленький хлопчик вирішує знайти нову дружину для свого тата, і несподівано на його лист відгукуються сотні жінок. Але лише одна відчуває, що між ними існує невидимий зв'язок. Так, звучить менш реалістично, ніж алгоритми застосунків для знайомств, але значно романтичніше.

"Мости округу Медісон" (1995)



Фільм "Мости округу Медісон (1995) / Фото imdb



Іноді для того, щоб перевернути все життя, достатньо лише чотирьох днів. Саме стільки доля відвела домогосподарці Франчесці та фотографу Роберту, який приїхав знімати старі мости для National Geographic. Це не історія про гучні зізнання чи ідеальні стосунки, а про вибір, який болить навіть через десятки років. Після цього фільму фраза "правильний час" звучить особливо іронічно.

"Дев'ять місяців" (1995)



Фільм "Дев'ять місяців" (1995) / Фото imdb



Коли одна половина пари вже обирає дитячий візочок, а інша все ще морально не готова навіть попрощатися зі своїм звичним життям, без драми не обійтися. Самуель панічно боїться майбутнього батьківства, тоді як Ребекка давно мріє про дитину. Попереду – дев'ять місяців сварок, сумнівів, кумедних ситуацій і дорослішання, яке іноді приходить значно пізніше, ніж дві смужки на тесті.

"Поки ти спав" (1995)



Фільм "Поки ти спав" (1995) / Фото imdb



Люсі працює на залізничному вокзалі й потай закохана в чоловіка, якого щодня бачить здалеку. Одного дня вона рятує його життя, після чого незнайомець опиняється в комі, а його родина випадково приймає дівчину за наречену. Здавалося б, брехня не найкращий фундамент для стосунків, але саме так починається одна з найтепліших романтичних історій 90-х. І так, усе стає значно заплутанішим, коли прокидається не лише головний герой, а й справжні почуття.

Якщо ця порція ностальгії здалася замалою, не поспішайте прощатися з 90-ми. Ми вже зібрали ще одну добірку популярних фільмів тієї епохи, які точно заслуговують на повторний перегляд.