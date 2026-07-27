Если хочется хотя бы на несколько часов вернуться в эпоху, когда романтика была главным спецэффектом, эта подборка фильмов к вечеру от 24 Канала именно для вас.

"Знакомьтесь, Джо Блэк" (1998)



Фильм "Знакомьтесь, Джо Блэк" (1998) / Фото imdb



Что будет, если сама Смерть решит отдохнуть от работы? Правильно – возьмет человеческое тело, познакомится с миллиардером и… влюбится. Именно так начинается одна из самых красивых мелодрам 90-х с Брэдом Питтом, тогда разбивал сердца еще без TikTok и мемов. Это история о жизни, любви и о том, что даже Смерть иногда хочет понять, из-за чего люди готовы терять голову.

"Неспящие в Сиэтле" (1993)



Фильм "Неспящие в Сиэтле" (1993) / Фото imdb



Фильм, который доказал: иногда достаточно одного радиоэфира, чтобы обрести любовь всей жизни. Маленький мальчик решает найти новую жену для отца, и неожиданно на его письмо отзываются сотни женщин. Но только одна чувствует, что между ними существует невидимая связь. Да, звучит менее реалистично, чем алгоритмы приложений для знакомств, но гораздо романтичнее.

"Мосты округа Мэдисон" (1995)



Фильм "Мосты округа Мэдисон (1995) / Фото imdb



Иногда для того чтобы перевернуть всю жизнь, достаточно всего четырех дней. Именно столько судьба отвела домохозяйке Франческе и фотографу Роберту, приехавшему снимать старые мосты для National Geographic. Это не история о громких признаниях или идеальных отношениях, а о выборе, который болит даже через десятки лет. После этого фильма фраза "правильное время" звучит особенно иронично.

"Девять месяцев" (1995)



Фильм "Девять месяцев" (1995) / Фото imdb



Когда одна половина пары уже выбирает детскую коляску, а другая все еще морально не готова даже попрощаться со своей привычной жизнью, без драмы не обойтись. Самуэль панически боится будущего отцовства, в то время как Ребекка давно мечтает о ребенке. Впереди – девять месяцев ссор, сомнений, забавных ситуаций и взросления, которое иногда приходит значительно позже, чем две полоски на тесте.

"Пока ты спал" (1995)



Фильм "Пока ты спал" (1995) / Фото imdb



Люси работает на железнодорожном вокзале и втайне влюблена в мужчину, которого каждый день видит издалека. Однажды она спасает его жизнь, после чего незнакомец оказывается в коме, а его семья случайно принимает девушку за невесту. Казалось бы, ложь не самый лучший фундамент для отношений, но именно так начинается одна из самых теплых романтических историй 90-х. И так все становится значительно запутаннее, когда просыпается не только главный герой, но и настоящие чувства.

Если эта порция ностальгии показалась маловатой, не торопитесь прощаться с 90-ми. Мы уже собрали еще одну подборку популярных фильмов той эпохи , которые точно заслуживают повторного просмотра.