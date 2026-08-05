Саме для такого настрою 24 Канал зібрав романтичні фільми, які давно стали класикою ромкомів.

"Як позбутися хлопця за 10 днів"



"Як позбутися хлопця за 10 днів" / Фото imdb



Якщо вам здається, що побачення можуть бути незручними, просто перегляньте цей фільм. Вона навмисно робить усе, щоб її покинули, а він вирішив довести, що його неможливо позбутися. У підсумку страждають нервові клітини, зате глядач отримує один із найкращих ромкомів 2000-х. Ну а Кейт Хадсон у легендарній жовтій сукні – це вже окремий сюжет.

"Вона – чоловік"



"Вона – чоловік" | Фото imdb

Аманда Байнс одягає перуку, перевдягається в хлопця – і чомусь цього вистачає, щоб ніхто нічого не запідозрив. Логіка бере вихідний, зате комедія працює бездоганно. Навіть Шекспір, який колись написав "Дванадцяту ніч", навряд чи образився б на таку версію.

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"Хлопцям це подобається"



"Хлопцям це подобається" | Фльл imdb



Колишня модель Playboy раптом стає наставницею для студенток-ботанок. Реалістично? Не дуже. Весело? Ще й як. Це саме той фільм, який не ставить зайвих запитань і не вимагає цього від глядача.

"Чого хоче дівчина"



"Чого хоче дівчина" / Фото imdb



Головна героїня вирушає до Лондона шукати батька, а знаходить... Коліна Ферта. Скажімо чесно, це вже звучить як щасливий фінал. Далі – британська аристократія, сімений хаос і романтика, яка працює навіть через двадцять років.

"Наречений напрокат"



"Наречений напрокат" / Фото imdb



Орендувати хлопця, щоб прийти з ним на весілля сестри й викликати ревнощі в колишнього? На папері звучить як геніальний план. У житті, як завжди, усе пішло трохи не за сценарієм. А ще після цього фільму є великий шанс, що пісня Sway надовго оселиться у вашому плейлисті.

"Зачарована"



"Зачарована" / Фото imdb



Якби діснеївська принцеса випадково опинилася в реальному Нью-Йорку, вийшло б саме це. Трохи казки, трохи музики, трохи романтики – і чудовий спосіб нагадати собі, що хепі-енди все ж іноді трапляються. Навіть якщо в реальному житті пташки не допомагають прибирати квартиру.

До речі, якщо цієї добірки вам виявиться замало, ми вже підготували ще одну – з фільмами на вечір, які так само легко піднімуть настрій і точно не дадуть нудьгувати.





