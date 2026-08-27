5 комедий, которые возвращают нас в золотую эпоху бесстыдного кино

Никаких сложных метафор, тонких психологических портретов или героев, которые три часа ищут смысл бытия. Здесь главное – переодевания, абсурд, максимально нелепые ситуации и шутки, которые сегодня можно было бы назвать "продуктом другой эпохи".

24 Канал собрал пять комедий, которые прекрасно передают ту самую атмосферу 1990-х и 2000-х.

"Очень страшное кино"

Жанр: комедия, пародия, ужасы

IMDb: 6,3



"Очень страшное кино" / Фото imdb



До выхода "Очень страшного кино" жанр пародии тоже существовал, но именно здесь авторы решили, что тонкие намеки – это для слабаков. Фильм нагло пародирует "Крик", "Я знаю, что вы сделали прошлым летом", "Матрицу", "Шестое чувство" и еще целую армию популярных фильмов и клише поп-культуры.

В центре истории – компания подростков, которые год назад случайно убили мужчину, а потом решили сделать вид, что ничего не произошло. Естественно, через год появляется серийный убийца. Ведь если уж скрывать преступление, то почему бы не сделать это максимально безответственно?

Что говорят критики: Rotten Tomatoes дал картине 52%, отметив, что она буквально перегружена грубым и вульгарным юмором. Но именно в этом и весь смысл. "Очень страшное кино" – это не фильм, который нужно анализировать. Это фильм, который нужно смотреть с выражением лица человека, только что понявшего: да, они действительно это сказали.

"Белые пинки"

Жанр: комедия, криминал, полицейская комедия, сатира

IMDb: 6,0



"Белые шлепанцы" / Фото imdb



Два агента ФБР, Кевин и Маркус Копленды, проваливают операцию, а затем получают шанс спасти свою карьеру. Для этого им нужно защитить богатых сестер Уилсон от похищения.

Есть только одна проблема: сестры отказываются сотрудничать. Тогда агенты решают сделать логичный, вполне профессиональный и абсолютно нормальный шаг – перевоплотиться в них. То есть двое мужчин становятся блондинками-светскими львицами и пытаются убедить всех вокруг, что они настоящие наследницы миллионера.

Далее начинается то, почему этот фильм и пересматривают спустя годы: вечеринки, соперничество богатых девушек, нелепые приключения, романтические проблемы и двое агентов, которые все сильнее погружаются в собственную ложь.

Что говорят критики: Rotten Tomatoes дал фильму всего 15% и назвал комедию хаотичной и предсказуемой. Мораль? Иногда критики могут поставить вам 15%, а зрители через 20 лет все равно будут цитировать ваши шутки.

"Дом большой мамочки"

Жанр: комедия, криминал, экшн, слепстик

IMDb: 5,3



"Дом большой матушки" / Фото imdb



Мартин Лоуренс играет агента ФБР Малкольма Тернера – мастера маскировки, которому поручают выследить опасного преступника. Для этого ему предстоит следить за бывшей девушкой преступника.

Малкольм переодевается в большую пожилую женщину по имени Большая Матушка и фактически поселяется в ее доме. Далее ему приходится не просто притворяться бабушкой, но и готовить, ходить в церковь, принимать гостей и поддерживать образ, пока параллельно пытается завершить спецоперацию.

Что говорят критики: Rotten Tomatoes поставил фильму 31%, а критики назвали его комедией, которая в значительной степени держится на одной шутке.

"Не угрожай Южному Централу, попивая сок у себя в квартале"

Жанр: комедия, криминал, пародия, черная комедия

IMDb: 6,6



"Не угрожай Южному Централу, попивая сок у себя в квартале" / Фото imdb



Шон Вейанс играет Эштея, которого отправляют жить к отцу в Лос-Анджелес. Там он встречает своего кузена Лока Дога – вооруженного, совершенно неадекватного и готового решать любую проблему примерно одним способом.

Фильм пародирует картины о жизни в американских районах, в частности "Boyz n the Hood", "South Central", "Menace II Society", "Higher Learning" и "Juice".

И здесь работает главный принцип братьев Вейанс: если какой-то кинематографический штамп можно преувеличить – его нужно преувеличить еще сильнее.

Что говорят критики: они были далеко не в восторге и на Rotten Tomatoes дали фильму всего 32%, зато зрительская оценка значительно выше – 80%.

"Деревенщины из Беверли-Гилз"

Жанр: комедия, семейный фильм, мелодрама

IMDb: 5,1



"Деревенщины из Беверли-Гилз" / Фото imdb



Формула здесь прекрасна своей простотой: бедный сельский житель Джед Клампетт случайно находит нефть и становится миллиардером. После этого вместе с семьей он переезжает в Беверли-Хиллз.

И вот начинается главная проблема: деньги появились, а инструкцию по их использованию никто не выдал.

Джед, его родственники и друзья пытаются адаптироваться к жизни в роскоши, в то время как вокруг них сразу появляются люди, очень заинтересованные в их миллиардах.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes – 26%. Критики особенно сетовали на грубый юмор и неудачную адаптацию телевизионного оригинала.

Но если отключить режим человека, пришедшего оценивать киноискусство, и просто принять то, что герои могут искренне удивляться быту Беверли-Хиллз, фильм становится вполне приличной дозой ностальгии.

Ну и вот подборка фильмов 90-х, которые вы, возможно, пропустили, но зря.

