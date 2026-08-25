24 Канал достал из архивов пять таких фильмов конца 90-х. Здесь вы найдете и психологические игры на грани безумия, и генетическую дискриминацию как норму жизни, и инопланетяне, заглянувшие прямо на школьные уроки, и книга, способная вызвать демонов прямо в гостиной, и мир, который был черно-белым, пока кому-то это не надоело и он не добавил цвета. Вот, держите – вдруг и вы когда-то пропустили что-то из этого.

"Игра"

Год: 1997

Рейтинг IMDb: 7,7

Жанр: психологический триллер, детектив, драма

В ролях: Майкл Дуглас, Шон Пенн и другие



Фильм "Игра" / Фото Imdb



Николас Ван Ортон – богатый, успешный и настолько одинокий, что даже его день рождения выглядит как корпоративное совещание. Но однажды брат дарит ему необычный подарок – участие в загадочной игре, которая должна "изменить его жизнь".

Сначала все кажется просто странным развлечением. Затем игра становится все более реальной, а Николас начинает терять контроль над собственной жизнью. Люди вокруг ведут себя подозрительно, деньги исчезают, а главный вопрос постепенно меняется с "что это за игра?" на "а что, если это вообще не игра?"

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Что говорят критики

На Rotten Tomatoes фильм хвалят прежде всего за атмосферу и режиссуру Финчера. В общем мнении критиков отмечается, что финал мог бы быть сильнее, но в целом это еще один убедительный пример того, насколько режиссер умеет контролировать напряжение и повествование.

"Гаттака"

Год: 1997

Рейтинг IMDb: 7,7

Жанр: научная фантастика, триллер, драма

В ролях: Итан Хоук, Ума Турман, Джуд Лоу



Фильм "Гаттака" / Фото Imdb



В мире "Гаттаки" будущее человека определяется еще до того, как он успеет сказать свое первое слово. Генетически "идеальные" получают лучшие возможности, а все остальные могут разве что наблюдать за успешными людьми издалека.

Винсент Фримен родился с генетическими недостатками, из-за которых его считают непригодным для карьеры, о которой он мечтает. Но он не соглашается с приговором собственной ДНК и решает воспользоваться чужой генетической идентичностью, чтобы попасть в космическую программу. А затем в компании происходит убийство – и жизнь Винсента становится еще интереснее.

Что говорят критики

Здесь критики практически единодушны: "Гаттака" – не просто красивая фантастика о космосе. Rotten Tomatoes называет ее интеллектуальной и провокационной научной фантастикой, которая поднимает важные этические вопросы о природе науки.

"Факультет"

Год: 1998

Рейтинг IMDb: 6,6

Жанр: фантастика, ужасы, триллер, мистика

В ролях: Элайджа Вуд, Джош Гартнетт, Клиа ДюВалл, Сальма Хайек



Фильм "Факультет" / Фото Imdb



Школа – место, где подросткам и без инопланетян кажется, что учителя иногда ведут себя не совсем нормально. Но в "Факультете" причина гораздо серьезнее: преподавателей захватывают паразиты с другой планеты, которые постепенно превращают их в послушных носителей. Группа школьников быстро понимает, что происходит, и решает дать пришельцам отпор.

В фильме Роберта Родригеса собрался великолепный молодой актерский состав – Элайджа Вуд, Джош Гартнетт, Клиа ДюВалл, Джордана Брюстер и другие. А еще здесь есть тот самый дух конца 90-х, когда школьный триллер, фантастика и хоррор могли спокойно сосуществовать в одном фильме.

Что говорят критики

И вот здесь без розовых очков: критики не были в восторге – оценки критиков и зрителей по 57%. Консенсус Rotten Tomatoes вообще сводится к обвинению фильма во вторичности по сравнению с другими фантастическими триллерами.

"Девятые врата"

Год: 1999

Рейтинг IMDb: 6,7

Жанр: мистический триллер, детектив, драма

В ролях: Джонни Депп, Фрэнк Ланджелла, Лена Олин



Фильм "Девятые врата" / Фото Imdb



Дин Корсо зарабатывает на жизнь поиском редких книг для состоятельных коллекционеров. Работа, казалось бы, спокойная: никаких дедлайнов, совещаний и людей, которые пишут "срочно" в 23:47.

Но однажды Корсо нанимают, чтобы он проверил старинную книгу, которая якобы способна вызвать самого дьявола.

После этого начинают происходить странные вещи: за Корсо следят, его квартиру обыскивают, вокруг книги происходят смертельные случаи, а обычная рабочая поездка постепенно приобретает мрачную атмосферу и стиль.

Что говорят критики

Здесь мнения гораздо менее единодушны. На Rotten Tomatoes " Девятые врата " имеют лишь 44% одобрения критиков. Им понравились стиль и готическая атмосфера, но они упрекнули картину в медленном развитии событий и сюжете, который порой начинает жить по собственным правилам.

"Плезантвиль"

Год: 1998

Рейтинг IMDb: 7,5

Жанр: комедия, драма, фэнтези, сатира

В ролях: Тоби Магвайр, Риз Уизерспун, Джефф Дэниелс, Уильям Х. Мэйси



Фильм "Плезантвиль" / Фото Imdb



Дэвид и Дженнифер – подростки из 90-х, которые совершенно случайно попадают в старый черно-белый телесериал об образцовом американском городке 1950-х годов.

Сначала все выглядит идеально. В Плезантвилле нет преступности, ссор, взрослых отношений, неприятных разговоров и вообще каких-либо проблем. Все улыбаются, ужинают по расписанию и знают, что завтра будет примерно таким же, как сегодня. А потом в этот стерильный рай приходят перемены.

И это, пожалуй, лучший пример в нашей подборке фильма, который с годами не утратил актуальности. Ведь за красивой историей о черно-белом городке скрывается разговор о страхе перед переменами, свободе быть собой и обществе, которое очень любит порядок – особенно когда этот порядок удобен.

Что говорят критики

И здесь критики практически в один голос говорят: так, это стоит посмотреть. Rotten Tomatoes отмечает сочетание легкого юмора, социального посыла и визуальной изобретательности, называя фильм мастерской смесью сатиры и голливудской формулы. Критики оценили фильм на 85%, а вот зрители – на 79%.

А если после этой подборки захотелось еще немного ностальгии – у нас есть что-то и для вас. Уже подготовили крутую подборку фильмов 2000-х.