"24 Канал" собрал фильмы 2000-х годов, которые в свое время увлекали миллионы зрителей, но сегодня о них вспоминают незаслуженно редко.

"Радиоволны"



Фильм "Радиоволны" / Фото imdb



Что бы вы сделали, если бы могли поговорить с отцом, погибшим 30 лет назад? Именно такую возможность получает полицейский Джон благодаря старой радиостанции. Увлекательный триллер с фантастическим сюжетом, который доказывает: изменить прошлое гораздо сложнее, чем кажется.

"Идеальный шторм"



Фильм "Идеальный шторм" / Фото imdb



Рыбаки отправляются в море за большим уловом, но вместо денег их ждет столкновение с силой природы, которой безразличны человеческие планы. Напряженная драма, после которой прогноз погоды уже не кажется такой скучной рубрикой.

"Угнать за 60 секунд"



Фильм "Угнать за 60 секунд" / Фото imdb



Николас Кейдж, Анджелина Джоли, 50 роскошных автомобилей и всего несколько дней, чтобы провернуть почти невозможное дело. Если вы скучаете по боевикам без супергероев в трико, этот фильм по-прежнему работает безотказно.

"Трафик"



Фильм "Трафик" / Фото imdb



Наркоторговля, коррупция, зависимость и три истории, которые постепенно переплетаются в одну. Это кино не дает простых ответов и хорошо показывает, что в большой игре почти не бывает абсолютно хороших или абсолютно плохих.

"Правила боя"



Фильм "Правила боя" / Фото imdb



После кровавой операции по спасению американского посольства военного отдают под суд. Но чем дальше продвигается расследование, тем больше вопросов возникает к тем, кто решил признать его виновным. Напряженная военная драма, заставляющая усомниться, действительно ли правда всегда очевидна.

А если хочется еще больше ностальгии, обратите внимание на подборку культовых фильмов 90-х, которые и сегодня смотрят на одном дыхании.