24 Канал зібрав фільми з 2000-х, які свого часу захоплювали мільйони глядачів, але сьогодні про них згадують незаслужено рідко.

"Радіохвилі"



Фільм "Радіохвилі" / Фото imdb



Що б ви зробили, якби могли поговорити з батьком, який загинув 30 років тому? Саме таку можливість отримує поліцейський Джон завдяки старій радіостанції. Захопливий трилер із фантастичним сюжетом, який доводить: змінити минуле значно складніше, ніж здається.

"Ідеальний шторм"



Фільм "Ідеальний шторм" / Фото imdb



Рибалки вирушають у море за великим уловом, але замість грошей отримують зустріч із силою природи, якій байдуже до людських планів. Напружена драма, після якої прогноз погоди вже не здається такою нудною рубрикою.

"Викрасти за 60 секунд"



Фільм "Викрасти за 60 секунд" / Фото imdb



Ніколас Кейдж, Анджеліна Джолі, 50 розкішних автомобілів і лише кілька днів, щоб провернути майже неможливу справу. Якщо сумуєте за бойовиками без супергероїв у трико, цей фільм досі працює безвідмовно.

"Трафік"



Фільм "Трафік" / Фото imdb



Наркоторгівля, корупція, залежність і три історії, які поступово переплітаються в одну. Це кіно не дає простих відповідей і добре показує, що у великій грі майже не буває абсолютно хороших чи абсолютно поганих.

"Правила бою"



Фільм "Правила бою" / Фото imdb



Після кривавої операції з порятунку американського посольства військового віддають під суд. Та чим далі просувається розслідування, тим більше запитань виникає до тих, хто вирішив зробити його винним. Напружена військова драма, яка змушує сумніватися, чи справді правда завжди очевидна.

А якщо хочеться ще більше ностальгії, зверніть увагу на добірку культових фільмів 90-х, які й сьогодні дивляться на одному подиху.



