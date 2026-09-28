Критики не оценили, а зрители обожают: 5 комедий 90-х, которые хочется пересматривать

В 90-е комедии не стремились быть слишком умными. Джим Керри мог полтора часа корчить рожи, Майкл Джордан – играть в баскетбол с Багзом Банни, а двое взрослых мужчин – строить всю свою жизнь вокруг ночного клуба. И знаете что? Это срабатывало.

24 Канал собрал 5 комедий 90-х, которым низкие рейтинги не помешали стать любимыми для целого поколения.

"Эйс Вентура 2: Зов природы"

Год: 1995

IMDb: 6,4

Эксцентричный детектив Эйс Вентура на этот раз отправляется в Африку, где должен найти похищенную белую летучую мышь и заодно предотвратить конфликт между двумя племенами. Но сюжет здесь, будем честны, лишь повод дать Джиму Керри возможность делать то, что он в 90-х умел лучше всего: кричать, падать, корчить рожи и превращать каждую сцену в маленький цирк.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes у фильма всего 23% одобрения от критиков, зато 72% от зрителей. В консенсусе сайта отмечается, что сиквел страдает от "закона убывающей отдачи", фактически повторяя формулу первой части. Зрителям, похоже, именно этого и хотелось – больше Керри, больше абсурда и еще меньше сдерживающих факторов.

"Эйс Вентура 2: Зов природы": смотреть трейлер

"Майор Пейн"

Год: 1995

IMDb: 6,3

Майор Бенсон Пейн всю жизнь знал только армию, приказы и дисциплину. После увольнения его отправляют тренировать группу школьников в военном корпусе. И это примерно то же самое, что дать танку работу воспитателя в детском саду.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes – всего 29% критиков против 68% зрителей. Обозреватели упрекали фильм в предсказуемости и грубом юморе, хотя центральную роль Дэймона Вейанса оценивали гораздо теплее. Зато публика вынесла свой вердикт давно: майор Пейн может быть педагогической катастрофой, но смотреть на него по-прежнему весело.

"Майор Пейн": смотреть трейлер

"Ночь в Роксбери"

Год: 1998

IMDb: 6,2

Братья Стив и Даг Бутаби живут с родителями, работают в семейном цветочном магазине и преследуют одну глобальную жизненную цель – попасть в модный клуб Roxbury. План на будущее? Открыть собственный клуб. План на вечер? Снова попытаться пройти фейс-контроль. Амбиции, как видим, стабильные.

Что говорят критики: если кто-то думал, что 11% на Rotten Tomatoes – это приговор, то зрители ответили своими 69%. Критики считали, что персонажи из скетча ночного шоу просто не выдерживают полнометражного формата: одну шутку растянули на 82 минуты. Но они просчитались.

"Ночь в Роксбери": смотреть трейлер

"Космический джем"

Год: 1996

IMDb: 6,5

Майкл Джордан объединяется с Багзом Банни, Даффи Даком и другими героями Looney Tunes, чтобы сыграть баскетбольный матч против пришельцев. Да, кто-то действительно предложил этот сюжет на студийном совещании – и вместо того, чтобы вызвать охрану, ему дали деньги на фильм.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes рейтинг составляет 46% от критиков и 63% от зрителей. Критики упрекали "Космический джем" в коммерциальности и слабом сюжете, но это мало волновало детей 90-х, которым подарили Майкла Джордана, мультяшек и баскетбол в одном фильме.

"Космический джем": смотреть трейлер

"Маленькие хулиганы"

Год: 1994

IMDb: 6,4

В компании мальчишек действует строгое правило: девочки – враги. Все прекрасно, пока Альфальфа не влюбляется в Дарлу. Теперь его друзья пытаются спасти товарища от страшной угрозы под названием "первая любовь", параллельно готовясь к гонкам на самодельных автомобилях. Драмы хватило бы на три сезона сериала.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes – всего 31 % от критиков, но 70 % от зрителей. Профессиональные обозреватели не были особо впечатлены простеньким сюжетом, тогда как публика гораздо теплее приняла детский хаос, романтику и ностальгический юмор.

"Маленькие озорники": смотреть трейлер

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