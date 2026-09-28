24 Канал зібрав 5 комедій 90-х, яким рейтинги не завадили стати улюбленими для цілого покоління.
"Ейс Вентура 2: Поклик природи"
Рік: 1995
IMDb: 6,4
Ексцентричний детектив Ейс Вентура цього разу вирушає до Африки, де має знайти викраденого білого кажана й заодно не допустити конфлікту між двома племенами. Але сюжет тут, будемо чесними, лише привід дати Джиму Керрі можливість робити те, що він у 90-х умів найкраще: кричати, падати, кривлятися і перетворювати кожну сцену на маленький цирк.
Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes у стрічки лише 23% від критиків, зате 72% від глядачів. У консенсусі сайту зазначають, що сиквел страждає від "закону спадної віддачі", фактично повторюючи формулу першої частини. Глядачам, схоже, саме цього й хотілося – більше Керрі, більше абсурду й ще менше гальм.
"Ейс Вентура 2: Поклик природи": дивитись трейлер
"Майор Пейн"
Рік: 1995
IMDb: 6,3
Майор Бенсон Пейн усе життя знав лише армію, накази й дисципліну. Після звільнення його відправляють тренувати групу школярів у військовому корпусі. І це приблизно те саме, що дати танку роботу вихователя в дитячому садку.
Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes – лише 29% від критиків проти 68% від глядачів. Оглядачі дорікали стрічці за передбачуваність і грубий гумор, хоча центральну роль Деймона Веянса оцінювали значно тепліше. Зате публіка винесла свій вердикт давно: майор Пейн може бути педагогічною катастрофою, але дивитися на нього досі весело.
"Майор Пейн": дивитись трейлер
"Ніч у Роксбері"
Рік: 1998
IMDb: 6,2
Брати Стів і Даг Бутабі живуть із батьками, працюють у сімейному квітковому магазині й мають одну глобальну життєву мету – потрапити до модного клубу Roxbury. План на майбутнє? Відкрити власний клуб. План на вечір? Знову спробувати пройти фейс-контроль. Амбіції, як бачимо, стабільні.
Що кажуть критики: якщо хтось думав, що 11% на Rotten Tomatoes – це вирок, то глядачі відповіли своїми 69%. Критики вважали, що персонажі зі скетчу нічного шоу просто не витримують повнометражного формату: один жарт розтягнули на 82 хвилини. Але вони прогадали.
"Ніч у Роксбері": дивитись трейлер
"Космічний джем"
Рік: 1996
IMDb: 6,5
Майкл Джордан об'єднується з Багзом Банні, Даффі Даком та іншими героями Looney Tunes, щоб зіграти баскетбольний матч проти прибульців. Так, хтось справді запропонував цей сюжет на студійній нараді – і замість того, щоб викликати охорону, йому дали гроші на фільм.
Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes показує 46% від критиків і 63% від аудиторії. Критики дорікали "Космічному джему" комерційністю та слабким сюжетом, але це мало хвилювало дітей 90-х, яким дали Майкла Джордана, мультяшок і баскетбол в одному фільмі.
"Космічний джем": дивитись трейлер
"Маленькі бешкетники"
Рік: 1994
IMDb: 6,4
У компанії хлопчаків діє суворе правило: дівчата – вороги. Все чудово, поки Альфальфа не закохується в Дарлу. Тепер його друзі намагаються врятувати товариша від страшної загрози під назвою "перше кохання", паралельно готуючись до перегонів на саморобних автомобілях. Драми вистачило б на три сезони серіалу.
Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes: лише 31% від критиків, але 70% від глядачів. Професійні оглядачі були не надто вражені простеньким сюжетом, тоді як публіка значно тепліше прийняла дитячий хаос, романтику й ностальгійний гумор.
"Маленькі бешкетники": дивитись трейлер
Маєсо для вас добірку цікавих фільмів на вечір, які варто подивитись хоч раз.