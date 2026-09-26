24 Канал зібрав 5 трилерів останніх років, які вміють лоскотати нерви без дешевих скримерів.

"Довгоніг" 2024

IMDb: 6,5

У ролях: Майка Монро, Ніколас Кейдж, Блер Андервуд.

Агентка ФБР розслідує серію загадкових убивств і поступово виходить на моторошного серійного вбивцю, пов’язаного з окультними символами. Чим далі заходить розслідування, тим особистішою стає ця історія.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes дали фільму 85% і особливо хвалили гнітючу атмосферу та абсолютно відбитий образ Ніколаса Кейджа.

"Довгоніг": дивитись трейлер

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"Не говори зі злом" 2024

IMDb: 6,8

У ролях: Джеймс Макевой, Маккензі Девіс, Скут Макнейрі.

Американська сім’я приймає запрошення провести вихідні у заміському будинку нових британських знайомих. Спочатку все мило, потім трохи дивно, а далі стає зрозуміло: треба було просто сказати "дякуємо, у нас плани".

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes – 83%. Критики окремо виділяють Джеймса Макевоя, який здатен зробити тривожним навіть звичайний дружній погляд.

"Не говори зі злом": дивитись трейлер

"Переслідувач" 2023

IMDb: 7,0

У ролях: Вілла Фіцджеральд, Кайл Галлнер, Медісен Біті.

Звичайне побачення на одну ніч перетворюється на криваву гру між жертвою та переслідувачем. Але головний трюк фільму в тому, що дуже довго незрозуміло, хто тут насправді жертва.

Що кажуть критики: тут вони майже одностайні – 96% на Rotten Tomatoes. Фільм хвалили за непередбачувану структуру, гру Фіцджеральд і Галлнера та постійне бажання обдурити глядача. І робить він це доволі нахабно.

"Переслідувач": дивитись терйлер

"Єретик" 2024

IMDb: 7,0

У ролях: Г’ю Грант, Софі Тетчер, Хлоя Іст.

Дві молоді місіонерки стукають у двері привітного містера Ріда. Через кілька хвилин з’ясовується, що піти звідти буде значно складніше, ніж зайти. Господар починає втягувати дівчат у моторошну психологічну гру про віру, вибір і виживання.

Що кажуть критики: вони дали фільму 89% на Rotten Tomatoes. Критики особливо відзначили Г’ю Гранта, який переконливо довів, що його фірмова британська усмішка може не лише закохувати, а й викликати бажання терміново бігти до виходу.

"Єретик": дивитись трейлер

"Спостерігач" 2022

IMDb: 6,3

У ролях: Майка Монро, Карл Глусман, Берн Горман.

Молода американка переїжджає з чоловіком до Бухареста й помічає чоловіка у вікні будинку навпроти. Він начебто просто дивиться. А в місті тим часом орудує серійний убивця. Дуже заспокійливий збіг.

Що кажуть критики: вони дали стрічці 88% на Rotten Tomatoes, назвавши її сильною повільною грою на нервах і відзначивши Майку Монро. Це той випадок, коли після фільму автоматично перевіряєш, чи точно за твоїм вікном ніхто не стоїть.

"Спостерігач": дивитись трейлер

Маємо для вас ще одну добірку трилерів на вечір. Сумно точно не буде.