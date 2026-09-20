24 Канал зібрав п'ять похмурих трилерів про маніяків, після яких прогулянка темною вулицею вже не здаватиметься такою романтичною. Майже всі вони вийшли у 90-х, а "Із пекла" трохи запізнився на вечірку – прем'єра відбулася у 2001 році.

"Влада страху" – 1999

IMDb: 6,7

Криміналіст Лінкольн Райм майже повністю паралізований, але розслідувати злочини це йому не заважає. Разом із молодою поліцейською Амелією Донагі він намагається зловити серійного вбивцю, який залишає біля жертв дивні підказки. У головних ролях – Дензел Вашингтон та зовсім молода Анджеліна Джолі.

Що кажуть критики: захоплення було помірним – на Rotten Tomatoes лише 30%. Оглядачі вважали, що чудовий акторський склад отримав доволі стандартний сюжет про серійного вбивцю. Водночас навіть критичні рецензії відзначали, що фільм уміє тримати напругу більшу частину хронометражу.

"Влада страху": дивитись трейлер

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"Із пекла" – 2001

IMDb: 6,7

Лондон, 1888 рік. Інспектор Фредерік Абберлайн у виконанні Джонні Деппа розслідує жорстокі вбивства жінок у Вайтчепелі й поступово виходить на слід Джека-Різника. Туман, брудні вулиці, змови й Депп із дуже задумливим поглядом – вікторіанська Англія явно мала проблеми.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes фільм має 57%. Найчастіше хвалили його за атмосферу, декорації та стиль, але сам детективний сюжет частині оглядачів видався повільним і не настільки страшним, як обіцяв Джек-Різник.

"Із пекла": дивитись трейлер

"Сім" – 1995

IMDb: 8,6

Досвідчений детектив Сомерсет і його молодий напарник Міллс розслідують серію вбивств, кожне з яких пов'язане з одним із семи смертних гріхів. Чим далі заходить розслідування, тим очевидніше: злочинець не просто вбиває людей – він ставить виставу, фінал якої ніхто не хоче побачити.

Що кажуть критики: 84% на Rotten Tomatoes. Критики відзначають похмуру атмосферу Девіда Фінчера, сильну гру Моргана Фрімена та Бреда Пітта і фінал, який міцно закріпився в історії трилерів.

"Сім": дивитсиь трейлер

"Імітатор" – 1995

IMDb: 6,6

Психологиня Гелен Гадсон спеціалізується на серійних убивцях, але після нападу сама боїться виходити з дому. Та коли в Сан-Франциско з'являється маніяк, який копіює почерк знаменитих убивць минулого, поліції без її знань уже ніяк.

Що кажуть критики: 76% на Rotten Tomatoes. Оглядачі особливо хвалили Сігурні Вівер і Голлі Гантер: саме їхні героїні роблять досить класичну історію про маніяка значно цікавішою.

"Імітатор": дивитись трейлер

"Цілуючи дівчат" – 1997

IMDb: 6,6

Судовий психолог Алекс Кросс дізнається, що його племінниця зникла. Розслідування приводить його до маніяка на прізвисько Казанова, який викрадає молодих жінок і тримає їх у полоні. Одній із жертв вдається втекти, і тепер вона разом із Кроссом намагається знайти злочинця.

Що кажуть критики: у фільму лише 39% на Rotten Tomatoes. Оглядачі дорікали йому передбачуваністю та знайомими жанровими ходами. Проте самі Морган Фрімен та Ешлі Джадд додають історії значно більше напруги, ніж можна було очікувати від оцінок критиків.

"Цілуючи дівчат": дивитись трейлер

Маємо для вас ще добірку крутих трилерів 90-х, які ви могли й не бачити.