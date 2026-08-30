5 фильмов, которые можно смотреть с детьми и которые родители тоже досмотрят до конца

Есть фильмы, которые хочется смотреть всей семьей, но без надоедливых фраз типа "ну это же детское, потерпи". Вот как раз такой случай. В этих фильмах взрослые герои оказываются среди детей, говорящих животных, магии и совершенно неконтролируемого хаоса –, и почему-то именно им приходится во всем этом разбираться.

24 Канал собрал пять легких комедий для семейного вечера. Некоторые из них не слишком понравились критикам, зато зрители давно простили им все. Ведь иногда от хорошего семейного фильма требуется не так уж и много: чтобы детям было смешно, а взрослые не смотрели на часы каждые десять минут.

"Лысый нянька"

Год: 2005

Жанр: комедия, семейный, экшн

IMDb: 5,6

"Лысый нянька" / Фото imdb



Вин Дизель играет морского котика Шейна Вульфа, привыкшего к опасным спецоперациям. Но после провальной миссии его отправляют охранять пятерых детей погибшего ученого. И вдруг самым сложным испытанием в его карьере становятся не преступники, а подгузники, домашние задания и детские истерики.

Что говорят критики: они были безжалостны: Rotten Tomatoes дал всего 21%. В то же время сайт отдельно отмечает, что Дизель забавно пародирует собственный образ сурового героя.

"Ночь в музее"

Год: 2006

Жанр: комедия, фэнтези, приключения

IMDb: 6,5



"Ночь в музее" / Фото imdb



Бен Стиллер устраивается ночным охранником в музей естествознания. Казалось бы, спокойная работа для человека, который просто хочет немного стабильности. Но после захода солнца экспонаты оживают: динозавры бегают по залам, исторические личности ругаются, а охраннику остается лишь пытаться пережить смену.

Что говорят критики: на imdb фильм назвали неоднозначным. The Washington Post отметила, что это веселое приключение с приятной идеей оживления истории, тогда как Variety упрекнула картину в чрезмерном количестве спецэффектов и хаоса.

"Очарованная"

Год: 2007

Жанр: фэнтези, комедия, мелодрама, мюзикл

IMDb: 7,1



"Зачарованная" / Фото imdb



Принцесса Жизель живет в настоящей сказке, но злая королева отправляет ее прямо в современный Нью-Йорк. Здесь нет ни волшебного леса, ни поющих животных, зато есть метро, адвокат и очень странные правила реального мира.

Что говорят критики: Rotten Tomatoes называет фильм остроумным переосмыслением сказочных клише и особенно хвалит Эми Адамс. На Metacritic – 75 баллов, причем 88% рецензий положительные.

"Зоосмотритель"

Год: 2011

Жанр: комедия, семейный, фэнтези, мелодрама

IMDb: 5,2



"Зоосмотритель" / Фото imdb



Гриффин – хороший сотрудник зоопарка, который гораздо лучше находит общий язык с животными, чем с женщинами. Когда он решает уйти с работы ради личной жизни, звери вдруг нарушают свой кодекс молчания и начинают учить его искусству ухаживания.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes у фильма всего 13%, а на Metacritic – 30/100. В то же время Роджер Эберт поставил фильму 75/100 и отметил именно легкий юмор.

"Александр и ужасный, кошмарный, плохой, очень плохой день"

Год: 2014

Жанр: комедия, семейный

IMDb: 6,2



"Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день" / Фото imdb



11-летний Александр убежден, что у него самый ужасный день в мире: жевательная резинка в волосах, неудачи одна за другой, и никто из семьи не воспринимает его драму всерьез. Но потом оказывается, что плохой день решил навестить всю семью – и теперь родители и дети вместе попадают в череду катастроф.

Что говорят критики: Rotten Tomatoes называет фильм милым, довольно приятным и легким. Интересный сюжет, приятная атмосфера в духе легкого американского кино для всей семьи.

Ну а на вечер запланируйте себе эти легкие фильмы – будет весело.