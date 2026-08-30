24 Канал зібрав п’ять легких комедій для сімейного вечора. Деякі з них критики не надто полюбили, зате глядачі давно пробачили їм усе. Бо іноді від хорошого сімейного фільму потрібно не так уже й багато: щоб дітям було смішно, а дорослі не дивилися на годинник кожні десять хвилин.
"Лисий нянька"
Рік: 2005
Жанр: комедія, сімейний, екшн
IMDb: 5,6
"Лисий нянька" / Фото imdb
Він Дізель грає морського котика Шейна Вулфа, який звик до небезпечних спецоперацій. Але після проваленої місії його відправляють охороняти п’ятьох дітей загиблого науковця. І раптом найскладнішим завданням у кар’єрі стають не злочинці, а підгузки, домашні завдання та дитячі істерики.
Що кажуть критики: вони були безжальні: Rotten Tomatoes дав лише 21%. Водночас сайт окремо відзначає, що Дізель кумедно пародіює власний образ суворого героя.
"Ніч у музеї"
Рік: 2006
Жанр: комедія, фентезі, пригоди
IMDb: 6,5
"Ніч у музеї / Фото imdb
Бен Стіллер влаштовується нічним охоронцем у музеї природознавства. Здавалося б, спокійна робота для людини, яка просто хоче трохи стабільності. Але після заходу сонця експонати оживають: динозаври бігають залами, історичні постаті сваряться, а охоронцю залишається лише намагатися пережити зміну.
Що кажуть критики: на imdb вони назвали фільм неоднозначним. The Washington Post відзначив, що це весела пригода з приємною ідеєю оживлення історії, тоді як Variety дорікав стрічці за надмірну кількість спецефектів і хаосу.
"Зачарована"
Рік: 2007
Жанр: фентезі, комедія, романтика, мюзикл
IMDb: 7,1
"Зачарована" / Фото imdb
Принцеса Жизель живе у справжній казці, але зла королева відправляє її просто в сучасний Нью-Йорк. Тут немає ні чарівного лісу, ні співочих тваринок, зате є метро, адвокат і дуже дивні правила реального світу.
Що кажуть критики: Rotten Tomatoes називає його дотепним переосмисленням казкових штампів і особливо хвалить Емі Адамс. На Metacritic – 75 балів, причому 88% рецензій позитивні.
"Зоонаглядач"
Рік: 2011
Жанр: комедія, сімейний, фентезі, романтика
IMDb: 5,2
"Зоонаглядас" / Фото imdb
Грифін – добрий працівник зоопарку, який значно краще знаходить спільну мову з тваринами, ніж із жінками. Коли він вирішує залишити роботу заради особистого життя, звірі раптом порушують власний кодекс мовчання й починають його вчити мистецтва залицяння.
Що кажуть критики: Rotten Tomatoes має лише 13%, а Metacritic – 30/100. Водночас Роджер Еберт поставив фільму 75/100 і відзначив саме легкий гумор.
"Александр і жахливий, кошмарний, нехороший, дуже поганий день"
Рік: 2014
Жанр: комедія, сімейний
IMDb: 6,2
"Александр і жахливий, кошмарний, нехороший, дуже поганий день" / Фото imdb
11-річний Александер переконаний, що в нього найгірший день у світі: жувальна гумка у волоссі, невдачі одна за одною, і ніхто з родини не сприймає його драму серйозно. Але потім виявляється, що поганий день вирішив відвідати всю сім’ю – і тепер батьки та діти разом потрапляють у низку катастроф.
Що кажуть критики: Rotten Tomatoes називає фільм милим, доволі приємних та легким. Цікавий сюжет, приємна атмосфера у дусі легкого американського кіно для всієї родини.
Ну а на вечір заплануйте собі ці легкі фільми – буде весело.