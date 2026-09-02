"24 Канал" рассказывает , как снимался культовый боевик 90-х, кто сыграл главные роли и почему этот фильм до сих пор вспоминают поклонники олдскульных боевиков. А еще выясним, что о картине думают критики и зрители сейчас – ведь ностальгия ностальгией, а рейтинги IMDb никто не отменял.



Фильм "Только сильнейшие" / Фото imdb



Год: 1993

Жанр: боевик, драма, приключения

Оценка IMDb: 6,6

Режиссер: Шелдон Леттич

В ролях: Марк Дакаскос, Стейси Трэвис, Джеффри Льюис, Пако Кристиан Прието

Бюджет: около 6 миллионов долларов

Продолжительность: 99 минут.

О чем фильм



Фильм "Только сильнейшие" / Фото imdb



Бывший военнослужащий Луис Стивенс возвращается в Майами после службы в Бразилии. Там он видит, что его старая школа превратилась в место, где наркотики, банды и насилие чувствуют себя гораздо увереннее, чем ученики.

Луис решает применить то, чему научился в Бразилии, – капоэйру.

Он начинает тренировать проблемных подростков, пытаясь научить их дисциплине, самоуважению и самоконтролю. Конечно, местному наркобарону Сильверио такая идея совсем не нравится. Поэтому очень быстро школьная программа превращается в личную войну.

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И если вам кажется, что фраза "давайте решим проблемы подростков с помощью боевого искусства" звучит как сюжет фильма, который мог существовать только в 90-х, – вы абсолютно верно уловили дух той эпохи.

Как снимали "Только сильнейшие"

Фильм снимали в Майами, а производственный бюджет составил около 6 миллионов долларов. По данным AFI, подготовка к производству началась еще в 1992 году, а премьера состоялась 27 августа 1993-го.

Главную роль исполнил Марк Дакаскос. И хотя он занимался боевыми искусствами до съемок в фильме, именно капоэйру ему пришлось серьезно осваивать для этой роли. За постановку боевых сцен отвечал Фрэнк Дюкс, а в самом фильме также появился настоящий мастер капоэйры Жозелиту "Амен" Санту.

То есть эти удивительные кувырки, стойки на руках и удары ногами – не просто голливудская магия монтажа.

Фильм, который познакомил многих с капоэйрой



Фильм "Только сильнейшие" / Фото imdb



Одна из главных особенностей "Только сильнейшие" – именно капоэйра. Фильм фактически построен вокруг этого бразильского боевого искусства, где движения сочетают акробатику, танец и бой.

Неудивительно, что после просмотра многим подросткам захотелось найти ближайшую секцию и научиться делать хотя бы что-то похожее на то, что делал Луис. Правда, первая попытка повторить его удар в домашних условиях могла закончиться менее кинематографично.

Еще один узнаваемый элемент фильма – музыка. В саундтреке звучит "Paranauê" в исполнении Serapis Bey, а песня "Zoom-Zoom-Zoom" впоследствии стала известна более широкой аудитории благодаря рекламе Mazda.

А что говорят критики

Профессиональные критики в 1993 году были довольно суровы. Например, легендарный Роджер Эберт поставил фильму всего 1 звезду из 4 и очень жестко раскритиковал его сюжет и мораль. Его рецензия фактически сводилась к мысли, что одних красивых боевых сцен недостаточно, чтобы сделать историю убедительной.

Rotten Tomatoes также сохраняет преимущественно негативный критический консенсус в отношении картины: в рецензиях особенно часто упоминаются простой сюжет, монтаж и то, что фильм слишком сильно полагается на боевые сцены.

Но со зрителями ситуация интереснее. Для части аудитории фильм давно воспринимается не как претендент на кинопремии, а как чистая ностальгия по 90-м. И здесь критики могут сколько угодно ругать сюжет – если вы когда-то смотрели этот фильм на кассете, услышали "Paranauê" и вспомнили те времена, аргументы уже почти не нужны.

Интересные факты

Бюджет фильма составил около 6 миллионов долларов, а в американском прокате он собрал около 3,3 миллиона долларов – то есть финансовым триумфом премьера точно не стала.

Шелдон Леттич до этого работал над боевиками Жан-Клода Ван Дамма, в частности над "Самовольной" и "Двойным ударом".

Фрэнк Дюкс, работавший над боевой хореографией, также появился в фильме в небольшой роли.

Несмотря на невысокие оценки критиков в момент выхода, "Только сильнейшие" сохранил заметную фанатскую аудиторию и до сих пор упоминается как один из самых известных американских фильмов о капоэйре.

Так что если сегодня вам захочется вернуться в 90-е, рецепт прост: включаете "Только сильнейшие" или… читаете интересные факты об еще одной классике, которую все пересматривают – фильме "Зеленая миля".