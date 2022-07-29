Ана де Армас из фильма "Блондинка" ошеломила сходством с Мэрилин Монро: фотосравнение

Голливудская актриса Ана де Армас получила главную роль в фильме "Блондинка". Знаменитость превратилась в Мэрилин Монро и поразила схожестю с кинодивой на первых кадрах ленты.

Netflix снял фильм о Мэрилин Монро, кадры и трейлер из которого уже появились в сети. Благодаря гримерам Ана де Армас стала настоящей копией голливудской девы, чем ошеломила сеть. Как цветные, так и черно-белые кадры со съемок просто завораживают.

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Ана де Армас в роли Мэрилин Монро: невероятное сходство

В новой ленте "Блондинка" говорится о жизни одной из самых известных представительниц Голливуда – Мэрилин Монро, которая даже после смерти остается иконой стиля и кинодивой. Фильм о знаменитой актрисе, певице и модели снял Эндрю Доминик, а сценарий основали по одноименному роману писательницы Джойс Кэрол Оутс.

Роль культовой блондинки в фильме сыграла Ана де Армас. Именно она помогла воплотившей на экраны новую историю о Мэрилин Монро. В ленте покажут биографические факты из жизни звезды, непростой путь к успеху и безумные вечеринки.

Ана де Армас в роли Мэрилин Монро / Фото People Magazine, Diet Prada

Мировая премьера картины состоится 23 сентября 2022 года.

"Блондинка" 2022: смотрите трейлер

Что известно об Аню де Армасе: творческие проекты

Ана де Армас – кубино-испанская киноактриса. Раньше жила в Мадриде, сейчас проживает в Лос-Анджелесе. Актрису Аню де Армас вы могли видеть в следующих фильмах: