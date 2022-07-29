Netflix зняв фільм про Мерилін Монро, кадри й трейлер з якого вже з'явились у мережі. Завдяки гримерам Ана де Армас стала справжньою копією голлівудської діви, чим приголомшила мережу. Як кольорові, так і чорно-білі кадри зі зйомкок просто заворожують.

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Ана де Армас у ролі Мерилін Монро: неймовірна схожість

У новій стрічці "Білявка" йдеться про життя однієї з найвідоміших представниць Голлівуду – Мерилін Монро, яка навіть після смерті залишається іконою стилю та кінодівою. Фільм про знамениту акторку, співачку і модель зняв Ендрю Домінік, а сценарій заснували за однойменним романом письменниці Джойс Керол Оутс.

Роль культової білявки у фільмі зіграла Ана де Армас. Саме вона допомогла втілили на екрани нову історію про Мерилін Монро. У стрічці покажуть біографічні факти з життя зірки, непростий шлях до успіху та шалені вечірки.

Ана де Армас у ролі Мерилін Монро / Фото People Magazine, Diet Prada

Світова прем’єра картини відбудеться 23 вересня 2022 року.

"Білявка" 2022: дивіться трейлер

Що відомо про Аню де Армас: творчі проєкти

Ана де Армас — кубино-іспанська кіноакторка. Раніше жила в Мадриді, зараз проживає в Лос-Анджелесі. Актрису Аню де Армас ви могли бачити у таких фільмах: