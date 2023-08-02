Актриса сыграет главную роль в сериале совместного производства FILM.UA Group и 1+1 Украина "Женский доктор. Новая жизнь". Мы решили узнать больше о героине Анастасии, где и как проходят съемки во время войны.

Читайте наш эксклюзив "Почувствовал себя деревенской звездой": интервью с Вельбоем о начале актерской карьеры

Интервью с Анастасией Цимбалару

О первых съемках после войны

Анастасия, расскажите, как, по вашему мнению, изменился украинский кинематограф после начала войны? Какие ощущения были, когда снова вернулись на съемочную площадку?

Поменялось абсолютно все. Во-первых, каждый из членов команды вернулся на съемочную площадку уже совсем другим человеком. Изменилось отношение к работе, друг к другу, восприятие обстоятельств и полное переосмысление себя. Первые съемочные изменения мы даже обсуждали с актерами, что все происходит как будто не на самом деле. Мы здесь, на площадке, снимаем кино, а в это же время по нам запускаются ракеты.

Чувства действительно странные, но мы знаем, что культурный фронт не менее важен в этой войне. Поэтому, несмотря на все новости, обстрелы, воздушные тревоги по ночам, мы собираемся с силами и идем делать то, что умеем лучше всего.

Анастасия Цимбалару / Фото предоставлено для 24 Канала

Роль Анастасии в сериале "Женский доктор. Новая жизнь"

"Женский доктор. Новая жизнь" – перезагрузка любимого сериала. Новые герои и история, отражающая наше настоящее. Что вы думаете о такой трансформации и о привязке к теме войны?

Это наша реальность: люди гибнут, теряют дома, вынуждены бежать и снова искать себя. Нельзя игнорировать всю трагедию, которая происходит сейчас с нами. Поэтому и эта история претерпела изменения. Герои – каждый из украинцев, кто пытается выживать в нынешних обстоятельствах, ищет любовь, рождает детей и обретает силы и веру в наше завтра.

Сериал "Женский доктор" был очень популярен среди зрителей. По вашему мнению, перезагрузка будет иметь такую же успеваемость?

Уверена в этом на все 100% и обещаю сделать все от меня возможное, чтобы наша история нашла отклик в сердце каждого телезрителя. Ведь не только у военных сложилась другая реальность, врачи ценны на уровне с защитниками и нашими спасателями. События сериала покажут историю после начала полномасштабного вторжения.

Анастасия Цимбалару / Фото предоставлено для 24 Канала

О локации съемок в военное время

Съемки проходят в настоящих больницах? Насколько это безопасно в военное время?

Съемки проходят в съемочном специально построенном павильоне, где создана настоящая большая больница с современным медицинским оборудованием. На первом этаже расположены декорации самой больницы, а на втором – квартиры наших главных героев.

Поэтому мы соблюдаем все правила, не подвергаем никого опасности и спускаемся в укрытие при воздушной тревоге. Это, конечно, растягивает съемочный процесс, но безопасность прежде всего.

Анастасия, расскажите, как вы получили главную женскую роль в сериале? Какие эмоции переполняли после утверждения?

Утверждение произошло очень быстро. Меня позвали на пробы, где мы встретились с Андреем Исаенко, уже утвержденным на роль Михаила Гончара. Мы отыграли несколько сцен и буквально на следующий день после проб позвонили по телефону и сказали, что за день выхожу на съемочную площадку. Дальше пришлось быстро хватать материал, разбирать сцены и учить текст, чтобы после длительного перерыва в съемках оперативно войти в привычный темп.

Первый день прошел забавно, ведь почти все будто не знали, что делать и как себя вести на площадке, где точка, где свет, какие дальше слова, но потом все вышло уже на профессиональный уровень.

Анастасия Цимбалару в сериале "Женский доктор. Новая жизнь" / Фото предоставлено для 24 Канала

Об общих чертах с героиней

Как вы сможете обрисовать свою героиню? У вас с ней есть какие-то общие черты, или она ваша полная противоположность, какова ее миссия?

Мою героиню зовут Елена, она заведует гинекологическим отделением. Она целеустремленная, уверенная в себе и в своих профессиональных качествах женщина. Привыкла следовать определенным правилам как в личной жизни, так и в работе.

Елена воспитывает сына, которого родила ее сестра. На личную жизнь времени ей не хватало, ведь ее приемный сын стал для нее главным мотиватором в жизни: все свое время она уделяла только работе и пыталась достичь нового уровня профессионализма, чтобы обеспечить сыну достойный уровень жизни. Но пришло время подумать и о себе. Найдет ли Елена свое счастье – сказать сложно, ведь финальные серии сериала актеры еще не видели. Итак, будем проживать всю историю вместе со зрителем.

С каким трудом вы столкнулись во время подготовки к роли и во время съемок?

Поскольку я прыгнула в последний поезд и зашла в проект за день до начала съемок, основной проблемой было быстро ознакомиться с материалом, понять и создать героиню, вовлечься в активный рабочий процесс. Но у нас невероятная команда, которая после большой паузы в работе сильно соскучилась по этому процессу, поэтому в съемки зашли одной большой семьей.

Анастасия Цимбалару / Фото предоставлено для 24 Канала

О работе с Андреем Исаенко

Главную мужскую роль в сериале сыграл Андрей Исаенко, известный по фильмам "Щедрик" и "Захар Беркут". Расскажите о вашем сотрудничестве. Был ли так называемый "период притирания" друг к другу, или вы сразу нашли общий язык?

С Андреем мы уже работали вместе, поэтому периода "притирки" не было. Еще на этапе проб мы поняли, что работать нам комфортно, потому быстро подхватили необходимый тон истории и работаем в дружеской атмосфере без ссор.

Какие у вас табу для съемок? Были сцены в "Женский доктор. Новая жизнь", от которых вы отказались?

Нет, таких сцен не было. Как нет и определенных "табу" в профессии. Главное, чтобы это было кстати, оправданным, интересным для меня материалом и несло за собой какой-то смысл. А дальше готова пробовать открывать новые грани себя и своих героинь.

Анастасия Цимбалару в сериале "Женский доктор. Новая жизнь" / Фото предоставлено для 24 Канала