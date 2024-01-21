В 11 утра в ж*пу пьяные, – Анастасия Цимбалару возмутилась поведением россиян в Египте

Известная украинская актриса Анастасия Цимбалару сейчас проводит отпуск в Египте. Она встретила там россиян и начала возмущаться их поведением в отеле.

Отдых знаменитости в Шарм-эш-Шейхе заканчивается, поэтому она рассказала о своих впечатлениях поклонникам. Оказалось, что в гостинице, где остановилась артистка, было немало россиян.

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Цимбалару возмутилось поведением россиян в Египте

По словам Анастасии, ей было неприятно жить в одном месте с представителями страны-агрессорки. Они вызывали у актрисы только отрицательные эмоции. Россияне с самого утра выходили из номеров в нетрезвом состоянии. К тому же они пытались "ухаживать" за Цимбалару.

Нашествие такое, что хочется убить. Зашла в туалет, стоят уже в 11 утра в ж*пу пьяные россияне, кричащие "раша гуд". Я эмоций не скрывала, но от этого физически хочется блевать. Постоянно приходят, стараются "кадрить",

– рассказала она.



Цимбалару высказалась о россиянах / Скриншот из инстаграмма актрисы

Анастасия также утвердила, что больше не поедет на отдых в Египет, потому что не хочет видеть там граждан из страны-агрессорки. В то время как этот отдых был забронирован еще на 26 февраля 2022 года. У актрисы не было выбора, поскольку гостиница отказалась возвращать средства за бронирование.



Цимбалару объяснила отдых в Египте / Скриншот с инстаграмма актрисы

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