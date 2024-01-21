Відпочинок знаменитості в Шарм-еш-Шейху закінчується, тож вона розповіла про свої враження шанувальникам. Виявилось, що у готелі, де зупинилась артистка, було чимало росіян.

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Цимбалару обурилась поведінці росіян у Єгипті

За словами Анастасії, їй було неприємно жити в одному місці з представниками країни-агресорки. Вони викликали у акторки лише негативні емоції. Росіяни з самого ранку виходили з номерів у нетверезому стані. До того ж вони намагалися "залицятися" до Цимбалару.

Навала така, що хочеться повбивати. Зайшла до вбиральні, стоять вже об 11 ранку в д*пу п'яні росіяни, які кричать "раша гуд". Я емоцій не приховувала, але від цього фізично хочеться блювати. Постійно приходять, намагаються "кадріть",

– розповіла вона.



Цимбалару висловилась про росіян / Скриншот з інстаграму акторки

Анастасія також ствердила, що більше не поїде на відпочинок у Єгипет, бо не хоче бачити там громадян з країни-агресорки. Тоді як цей відпочинок був заброньований ще на 26 лютого 2022 року. Акторка не мала вибору, оскільки готель відмовився повертати кошти за бронювання.



Цимбалару пояснила відпочинок у Єгипті / Скриншот з інстаграму акторки

Ще одна відома акторка зустрічала росіян на відпочинку