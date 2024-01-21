Після великого наступу Росії в Україні Байрак підтримала диктатора Путіна та сказала, що українці винні у цій війні. Вона назвала Санкт-Петербург – "улюбленим містом", а ще поширювала фото з акторами-путіністами.

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Андрій Ісаєнко сказав, що думає про Байрак

Актор категорично висловився щодо скандальної режисерки. Він ствердив, що Байрак не можна давати спокійно жити в Україні, адже вона зробила свій вибір у бік Росії та може поширювати наративи країни-агресорки.

Всіми методами потрібно перешкоджати її роботі, не можна давати їй можливість спокійно працювати в Україні, якщо вона на початку обрала Росію. Думаю, у неї залишилася ідея "руського миру",

– сказав він.

Ісаєнко вважає зрадницю небезпечною, бо вона може просувати ідею "братських народів". Тому на думку Андрія, їй немає прощення. Також їй треба заборонити в'їзд до нашої країни, як зазначив актор.

Вона і надалі може поширювати в голови людей про "братські народи". А це погана політика, я проти цього. Її ні в якому разі не можна пробачати. Навпаки потрібно видворювати її з України,

– висловився Андрій.

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