Это большое давление, – Анастасия Цимбалару откровенно рассказала о съемках интимных сцен в кино

Интимные сцены в кино – одна из самых сложных сторон актерского мастерства, о которой зрители знают меньше всего. Хотя на экране это может выглядеть естественно и непринужденно.

В мировой киноиндустрии такие сцены сопровождают интим-координаторы. Однако в Украине эта профессия не распространена, об этом эксклюзивно для 24 Канала рассказала актриса Анастасия Цимбалару на съемках шоу "Кто сверху?" Нового канала.

Как снимаются интимные сцены в кино

По ее словам, обычно откровенные эпизоды актеры придумывают самостоятельно или вместе с режиссером. Однако артистка убеждена, что киноиндустрии не хватает отдельного специалиста, который бы профессионально руководил такими съемками и выстраивал эстетический кадр. Это помогло бы актерам чувствовать себя психологически гораздо свободнее, поэтому Цимбалару надеется, что со временем украинский кинематограф примет такую практику.

Чтобы снизить напряжение на съемочной площадке, Анастасия всегда старается заранее наладить контакт с партнером, подружиться и обсудить все детали и границы дозволенного в кадре. Она добавила, что взаимное уважение и предварительные договоренности очень важны, хотя пока это не является общепринятым правилом в профессии.

Несмотря на опыт и подготовку, такие моменты все равно даются нелегко.

Каким бы классным ни был актер, все равно этот вид съемок – большое давление – как физическое, так и психологическое,

– отметила актриса.

Она подчеркнула, что большинство артистов так и не привыкает к столь откровенному формату, а зрителям это вообще может казаться дикостью, однако такие сцены остаются неотъемлемой частью актерской профессии.

Анастасия Цимбалару на съемках "Кто сверху?" / Фото пресс-службы Нового канала

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