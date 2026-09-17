У світовій кіноіндустрії такі сцени супроводжують інтим-координатори. Однак в Україні ця професія не розповсюджена, ексклюзивно для 24 Каналу розповіла акторка Анастасія Цимбалару на зйомках шоу "Хто зверху?" Нового каналу.

Як знімаються інтимні сцени в кіно

За її словами, зазвичай відверті епізоди актори вигадують самостійно або разом із режисером. Однак артистка переконана, що кіноіндустрії бракує окремого спеціаліста, який би фахово керував такими зніманнями та вибудовував естетичний кадр. Це допомогло б акторам почуватися значно вільніше психологічно, тож Цимбалару сподівається, що з часом український кінематограф дійде до такої практики.

Щоб зменшити напругу на майданчику, Анастасія завжди намагається заздалегідь налагодити контакт із партнером, подружитися та обговорити всі деталі й межі дозволеного в кадрі. Вона додала, що взаємна повага й попередні домовленості дуже важливі, хоча поки що це не є поширеним правилом у професії.

Попри досвід і підготовку, такі моменти все одно даються непросто.

Хоч яким би класним актором був, все одно цей вид зйомок – великий затиск – як фізичний, так і психологічний,

– зазначила акторка.

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Вона наголосила, що більшість артистів так і не звикає до настільки відвертого формату, а глядачам це взагалі може здаватися дикістю, проте такі сцени залишаються невіддільною частиною акторської професії.

Анастасія Цимбалару на зніманнях "Хто зверху?" / Фото пресслужби Нового каналу

До речі, нещодавно акторка Дар'я Петрожицька зізналася, з ким любить грати пікантні сцени.