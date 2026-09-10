В інтерв’ю "Наодинці з Гламуром" акторка пояснила, що між колегами важливе передусім відчуття професійної довіри. За її словами, серед акторів навіть існує поняття "люди без статі" – коли під час роботи особисті моменти просто відходять на другий план.

"Перший, про кого я подумала, так це Андрій Ісаєнко, бо настільки комфортно!"



Андрій Ісаєнко / Фото з Інстагараму



Петрожицька зазначила, що вони з Ісаєнком добре розуміють межу між роботою та особистим життям. В обох є другі половинки, однак на знімальному майданчику вони просто виконують свою роботу.

"З Андрієм мені максимально комфортно в будь-якій сцені, бо ми завжди знаємо, що це робота, і не соромимося одне одного", – розповіла акторка.

Втім, за словами Петрожицької, так буває не з усіма партнерами. Іноді під час зйомок інтимних сцен між акторами все ж відчувається певна ніяковість.

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"Мені щастило": Петрожицька розповіла про пропозиції ролей через ліжко

Акторка також відповіла на значно менш комфортне запитання – чи пропонували їй отримати роль в обмін на інтимні стосунки. За словами Петрожицької, особисто вона з подібними ситуаціями не стикалася.

"Мені щастило з цим. Ніколи не було! Все завжди професійно", – зізналася вона.

Акторка додала, що вірить у професіоналізм людей, з якими їй доводилося працювати. Навіть коли чує від знайомих історії про подібні пропозиції, їй складно в це повірити.

"Моє життя мене зіштовхувало з професійними людьми", – зазначила Петрожицька.

До речі, раніше Андрій Ісаєнко відверто розповідав про свої заробітки в кіно.



