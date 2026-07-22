В інтерв'ю Славі Дьоміну український актор Андрій Ісаєнко чесно розповів, з чого сьогодні складається його бюджет.

Крім ролей у кіно, він викладає в університеті, де отримує трохи більше 15 тисяч гривень, і працює в театрі. Але найбільші гонорари, як і найголовніші ролі, чекають його саме на знімальному майданчику.



Український актор Андрій Ісаєнко / Фото Інстаграм зірки



За словами актора, мінімальний гонорар за день зйомок стартує від 10 тисяч гривень. На масштабних проєктах сума може сягати 500 доларів, хоча стабільність у цій професії – річ доволі умовна.

"Я пішов викладати – це теж заробіток. Ще театр, там ставка. Основний заробіток – це кіно", – розповів Ісаєнко.

Втім, Ісаєнко думає не лише про нові ролі. Актор зізнався, що замислюється над власним бізнесом, хоча поки ідеальної ідеї не знайшов. А ще, як і багато українців, мріє про більшу квартиру – нинішня для родини вже стала затісною.

Нагадаємо, Андрій Ісаєнко відомий за ролями у стрічках "Кіборги", "Захар Беркут", "Козаки. Абсолютно брехлива історія" та серіалі "Жіночий лікар. Нове життя". Саме після "Кіборгів" він став одним із найвідоміших українських акторів.

Не забудьте переглянути цей серіал з Андрієм Ісаєвим в головній ролі.