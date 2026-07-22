В интервью Славе Демину украинский актер Андрей Исаенко откровенно рассказал, почему сегодня складывается его бюджет.

Помимо ролей в кино, он преподает в университете, где получает чуть больше 15 тысяч гривен, и работает в театре. Но самые большие гонорары, как и самые главные роли, ждут его именно на съемочной площадке.



Украинский актер Андрей Исаенко / Фото из инстаграма звезды



По словам актера, минимальный гонорар за день съемок начинается от 10 тысяч гривен. На масштабных проектах сумма может достигать 500 долларов, хотя стабильность в этой профессии – вещь довольно условная.

"Я пошел преподавать – это тоже заработок. Еще театр, там есть оклад. Основной заработок – это кино", – рассказал Исаенко.

Впрочем, Исаенко думает не только о новых ролях. Актер признался, что задумывается о собственном бизнесе, хотя пока идеальной идеи не нашел. А еще, как и многие украинцы, мечтает о более просторной квартире – нынешняя для семьи уже стала тесной.

Напомним, Андрей Исаенко известен по ролям в фильмах "Киборги", "Захар Беркут", "Казаки. Абсолютно лживая история" и сериале "Женский врач. Новая жизнь". Именно после "Киборгов" он стал одним из самых известных украинских актеров.

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