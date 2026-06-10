Именно такой рейтинг представило издание Forbes Ukraine. В этом материале расскажем, какие имена вошли в список, кто возглавил рейтинг и по каким показателям его формировали.

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Какие украинские актеры стали самыми востребованными с 2022 года?

Лидером рейтинга стал звезда украинского сериала "Женский доктор. Новая жизнь" Андрей Исаенко. С начала 2022 года он снялся в 27 проектах, из которых в 22 исполнил главные роли.

Самые высокие гонорары среди участников рейтинга получают Тарас Цимбалюк и Станислав Боклан.

Ниже – полный список актеров, которые вошли в десятку рейтинга от Forbes Ukraine.

Андрей Исаенко (50 баллов);

Виктор Жданов (48 баллов; стоимость одного съемочного дня – 20-30 тысяч гривен);

Александр Ярема (45 баллов; стоимость одного съемочного дня – 20-30 тысяч гривен);

Тарас Цимбалюк (33 балла; стоимость одного съемочного дня – 50-60 тысяч гривен);

Анастасия Иванюк (29 баллов; стоимость одного съемочного дня – 15 тысяч гривен);

Ирма Витовская (29 баллов);

Александр Яцентюк (29 баллов);

Станислав Боклан (29 баллов; стоимость одного съемочного дня – 60 тысяч гривен);

Владимир Ращук (28 баллов; стоимость одного съемочного дня – 16-18 тысяч гривен);

Александр Рудинский (28 баллов).

Как формировался список самых востребованных актеров?

В список десяти самых востребованных актеров и актрис Украины с начала 2022 года вошли артисты, которые сыграли наибольшее количество главных и второстепенных ролей.

При формировании рейтинга также учитывались кассовые сборы лент, фестивальные награды и участие в международных проектах.