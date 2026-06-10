Новостью актер поделился в своих инстаграм-сторис. В материале расскажем, что это за лента и кто из известных оскароносных актеров играет рядом с Павлом Костицыным.

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В каком американском сериале сыграл Павел Костицын?

Актер и экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" Павел Костицын стал частью американского сериала стриминговой платформы Prime под названием Ride or Die. Какую именно роль он исполнит в этой истории, пока неизвестно. В то же время сообщается, что премьера сериала запланирована на 15 июля 2026 года.

Сюжет разворачивается вокруг двух подруг, которые убегают от своего заклятого врага. Одна из них является высококвалифицированной убийцей.

Кроме Павла Костицына, в сериале снялись известные голливудские актеры, среди которых Октавия Спенсер, известная по фильму "Прислуга", а также Анна Ваддингем, звезда сериалов "Тед Лассо" и "Игра престолов". Кроме того, в проекте участвует Билл Найги – лауреат многочисленных престижных кинопремий, в частности BAFTA и "Золотого глобуса".

Где сейчас живет Павел Костицын?

После начала полномасштабной войны в Украине Павел Костицын практически исчез из соцсетей и информационного пространства.

Долгое время он ничего не публиковал, а впоследствии лишь намекнул, что находится за границей. Как выяснилось, сейчас он развивает актерскую карьеру на международном рынке. В частности, сотрудничает с R Talent Agency.

В то же время публично Костицын не делал заявлений относительно российской агрессии и полномасштабной войны в Украине.