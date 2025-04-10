4 блестящие роли Анастасии Цимбалару, которые обожают украинцы: фотосравнение образов актрисы

Анастасия Цимбалару – одна из самых популярных украинских молодых актрис. За последний год она появлялась во многих топовых лентах, которые изрядно полюбились зрителям.

В материале Кино 24 мы собрали для вас список ролей Анастасии, которые влюбили в себя украинцев. От следователя до врача акушера-гинеколога, Цимбалару уже примерила немалое количество персонажей, которые мы вам покажем.

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Анастасия Цимбалару в сериале "Женский доктор. Новая жизнь"

В сериале "Женский доктор. Новая жизнь" Анастасия Цимбалару сыграла в обоих сезонах. Правда, актриса призналась, что в 3 сезоне фанаты ее уже не увидят. Она сыграла роль врача Елены Руденко. В 1 сезоне актриса помогала появляться на свет малышам в Киевской больнице. А во 2 сезоне ее героиня оказалась на фронте. Вот, как Анастасия Цимбалару выглядела в роли Елены:



Анастасия Цимбалару / Фото 1+1

Анастасия Цимбалару в фильме "Новогодняя шкереберть"

В фильме "Новогодняя шкереберть" Анастасия сыграла роль волонтера. Кстати, в этой ленте она снова была в паре с Андреем Исаенко. Они снова сыграли роль влюбленных. Вот, как выглядел персонаж Цимбалару в этой ленте:



Анастасия Цимбалару / Фото Телеканал ДОМ

Анастасия Цымбалару в сериале "Материнский инстинкт"

Это уже второй сериал на медицинскую тематику, в котором Анастасия сыграла роль Натальи Зарецкой – талантливого акушера-гинеколога, которая начинает работать в перинатальном медицинском центре. Ежедневно она спасает жизни младенцев и их матерей, однако ее профессионализм и принципиальность часто приводят к конфликтам с коллегами. Вот, как актриса выглядит в этом сериале:



Анастасия Цимбалару / Фото 1+1

Анастасия Цимбалару в сериале "Следователь"

Это самый свежий сериал с участием актрисы. В нем Анастасия Цимбалару исполняет главную роль – майора Анастасии Ясинской. По словам актрисы, этот проект стал для нее самым сложным за все десять лет карьеры в кино, особенно с точки зрения съемочного процесса.



Анастасия Цымбалару / Фото СТБ

Поэтому она искренне переживает за успех сериала и надеется, что зрители по достоинству оценят их труд.