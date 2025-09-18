Анастасия Цимбалару – звезда украинских сериалов "Следователь", "Материнский инстинкт" и других. Актриса изрядно заинтриговала своих поклонников.

Она неожиданно показалась с фатой и в роскошном свадебном платье. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на инстаграм актрисы.

Смотрите также 5 боевиков на Netflix, которые постоянно держат в напряжении

Настя Цимбалару показалась в свадебном платье: что известно?

Украинская актриса Анастасия Цимбалару неожиданно показалась поклонникам в роскошном свадебном мини-платье белого цвета и с фатой. Актриса позировала под трек "Фата" исполнителей Харфанг × DOVI. В ролике актриса предстала в виде невероятной невесты.

Цимбалару появилась на экранах ТРЦ Gulliver. Главный трек альбома инкогнито-артиста Харфанга "Джерело" – совместная работа с DOVI – получил свою премьерную презентацию в центре столицы. На больших экранах одного из самых известных торговых центров Украины засияла Настя Цимбалару – одна из самых ярких современных актрис.

Одна из самых сильных актрис современности, которая стала лицом этой истории о любви, что ранит и вдохновляет одновременно,

– говорится в описании к видео.

На самом же деле, сегодня сердце Анастасии Цимбалару свободно и замуж звезда украинских сериалов пока не планирует.

Что известно об отношениях Анастасии Цимбалару?