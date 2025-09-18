Она неожиданно показалась с фатой и в роскошном свадебном платье. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на инстаграм актрисы.
Смотрите также 5 боевиков на Netflix, которые постоянно держат в напряжении
Настя Цимбалару показалась в свадебном платье: что известно?
Украинская актриса Анастасия Цимбалару неожиданно показалась поклонникам в роскошном свадебном мини-платье белого цвета и с фатой. Актриса позировала под трек "Фата" исполнителей Харфанг × DOVI. В ролике актриса предстала в виде невероятной невесты.
Цимбалару появилась на экранах ТРЦ Gulliver. Главный трек альбома инкогнито-артиста Харфанга "Джерело" – совместная работа с DOVI – получил свою премьерную презентацию в центре столицы. На больших экранах одного из самых известных торговых центров Украины засияла Настя Цимбалару – одна из самых ярких современных актрис.
Одна из самых сильных актрис современности, которая стала лицом этой истории о любви, что ранит и вдохновляет одновременно,
– говорится в описании к видео.
На самом же деле, сегодня сердце Анастасии Цимбалару свободно и замуж звезда украинских сериалов пока не планирует.
Что известно об отношениях Анастасии Цимбалару?
- Напомним, что в марте 2024 года Анастасия развелась с мужем Григорием Баклановым.
- После развода экс-супруги остались в хороших отношениях.
- Они вместе играли в спектакле и даже снимали комедийные ролики в инстаграме.
- Многие поклонники предполагали, что, вероятно, актеры снова стали парой, но это не так.
- Сегодня сердце Анастасии свободно, хотя ей неоднократно приписывали роман после развода.