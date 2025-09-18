Вона несподівано показалася з фатою та у розкішній весільній сукні. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на інстаграм акторки.

Настя Цимбалару показалась у весільній сукні: що відомо?

Українська акторка Анастасія Цимбалару несподівано показалась прихильникам у розкішній весільній мінісукні білого кольору та з фатою. Акторка позувала під трек "Фата" виконавців Харфанг × DOVI. У ролику акторка постала у вигляді неймовірної нареченої.

Цимбалару з'явилася на екранах ТРЦ Gulliver. Головний трек альбому інкогніто-артиста Харфанга "Джерело" – спільна робота з DOVI – отримав свою прем'єрну презентацію в центрі столиці. На великих екранах одного з найвідоміших торгових центрів України засяяла Настя Цимбалару – одна з найяскравіших сучасних акторок.

Одна із найсильніших акторок сучасності, яка стала обличчям цієї історії про кохання, що ранить і надихає водночас,

– йдеться в описі до відео.

Насправді ж, сьогодні серце Анастасії Цимбалару вільне і заміж зірка українських серіалів поки що не планує.

Що відомо про стосунки Анастасії Цимбалару?