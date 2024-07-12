Цимбалару развелась с мужем в марте 2024 года. А теперь актриса поделилась тем, что происходит в ее личной жизни на данный момент.

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Анастасия Цимбалару о личной жизни

Актриса Анастасия Цимбалару откровенно призналась, что сейчас она не находится ни в каких отношениях. После развода с бывшим мужем, который произошел в марте 2024 года, Анастасия решила пока не ходить на свидания.

Вероятно, после двух лет брака, знаменитость хочет некоторое время посвятить себе и своим личным делам. Она стремится побыть одна, чтобы собраться с мыслями и восстановить внутреннюю гармонию.

В своем интервью Цимбалару лаконично объяснила: "Нет, на свидания не хожу." Этими словами актриса подтвердила, что сейчас ее сердце остается свободным, и она не спешит снова вступать в романтические отношения.

Анастасия Цимбалару также ответила, поддерживает ли она общение со своим бывшим мужем, Григорием Баклановым, после разрыва. По словам актрисы, их развод прошел без скандалов, и они смогли сохранить хорошие отношения. Они разошлись на мирной ноте, что позволило им остаться в дружеских отношениях.

Цимбалару отметила, что Бакланов продолжает поддерживать ее в важные моменты жизни. Например, на премьере мультфильма "Гадкий Я 4", где Анастасия озвучила одну из героинь. Григорий пришел, чтобы поддержать свою бывшую жену.