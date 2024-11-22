Известная украинская актриса честно призналась, что довело ее до слез: "Очень растрогала меня"

Актерство – это не только камера и отточенная игра после режиссерского "Мотор!", но и сокровищница забавных случаев и трогательных моментов за кулисами. Воспоминания об этих моментах придают особого тепла. Актриса Анастасия Цымбалару, которая снялась в шоу Нового канала, откровенно отмечает, что при упоминании о некоторых из них умиляется до слез.

Об этом сообщает 24 Канал. В материале узнаете больше о самых теплых воспоминаниях Анастасии Цимбалару, от которых у актрисы слезы на глазах.

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Анастасия Цимбалару призналась, что растрогало ее до слез

Во время перерыва между съемками своего шоу "еПитання", которое выходит по понедельникам в 20:00 на Новом канале, известная украинская актриса Анастасия Цимбалару поделилась трогательными моментами ее актерской деятельности и рассказала о своих эмоциях во время съемок сериала "Девчата".

В частности, актриса рассказала, что просматривая одну из сцен сериала она даже расплакалась.

Одна из самых трогательных сцен для меня – когда я играю вместе с Натальей Денисенко и Аней Кузиной, и наши героини поддерживают мою героиню в сложный момент. Это растрогало меня до глубины души. Я осознала, как важно в такие моменты отчаяния чувствовать поддержку и любовь близких. И одновременно понимаю, сколько людей из-за войны остались лишенными этой поддержки,

– говорит Анастасия.

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Актриса также поделилась воспоминаниями о сценах из сериала, которые сейчас кажутся комичными, но на тот момент не были такими легкими.

Теперь весело вспоминать, как мы снимали сцену "жаркого лета" в +8 градусов на Площади Победы в Киеве. Мы танцевали между кадрами, пытаясь согреться. Но как только раздавалась команда "Начали!", мы мгновенно бросались в слезы по сценарию. Сейчас это выглядит смешно в воспоминаниях, но тогда ситуация была совсем не такой веселой,

– рассказывает Настя, улыбаясь.



Анастасия Цимбалару / Фото Пресс-служба Нового канала

Она также отметила, что, что для нее эти актерские переживания стали важным эмоциональным опытом, что помогло понять, насколько поддержка и любовь оказываются необходимыми, особенно в моменты больших трудностей.