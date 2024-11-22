Про це повідомляє 24 Канал. У матеріалі дізнаєтесь більше про найтепліші спогади Анастасії Цимбалару, від яких в акторки сльози на очах.

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Анастасія Цимбалару зізналась, що розчулило її до сліз

Під час перерви між зйомками свого шоу "єПитання", яке виходить щопонеділка о 20:00 на Новому каналі, відома українська акторка Анастасія Цимбалару поділилася зворушливими моментами її акторської діяльності та розповіла про свої емоції під час знімання серіалу "Дівчата".

Зокрема, акторка розповіла, що переглядаючи одну зі сцен серіалу вона навіть розплакалася.

Одна з найбільш зворушливих сцен для мене – коли я граю разом з Наталкою Денисенко та Анею Кузіною, і наші героїні підтримують мою героїню в складний момент. Це розчулило мене до глибини душі. Я усвідомила, як важливо в такі моменти відчаю відчувати підтримку та любов близьких. І водночас розумію, скільки людей через війну залишилися позбавленими цієї підтримки,

– каже Анастасія.

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Акторка також поділилася спогадами про сцени з серіалу, які зараз видаються комічними, але на той момент не були такими легкими.

Тепер весело згадувати, як ми знімали сцену "спекотного літа" в +8 градусів на Площі Перемоги в Києві. Ми танцювали між кадрами, намагаючись зігрітися. Але щойно лунала команда "Почали!", ми миттєво кидалися в сльози за сценарієм. Зараз це виглядає смішно в спогадах, але тоді ситуація була зовсім не такою веселою,

– розповідає Настя, усміхаючись.



Анастасія Цимбалару / Фото Пресслужба Нового каналу

Вона також наголосила на тому, що для неї ці акторські переживання стали важливим емоційним досвідом, що допомогло зрозуміти, наскільки підтримка і любов виявляються необхідними, особливо в моменти великих труднощів.