Где сейчас актриса Анастасия Иванюк, сыгравшая роль психолога Оксаны в "Пограничниках"

Вы точно видели эту талантливую актрису в украинских сериалах "Пограничники", "Мелкий птенец", "Лекарство от прошлого" и многих других. Анастасия Иванюк активно снимается в украинских фильмах и сериалах, а также играет на театральной сцене.

И с каждой новой ролью все больше влюбляет в себя украинских зрителей. В материале 24 Канала рассказываем, где сейчас Анастасия Иванюк, в каких проектах ее можно будет увидеть в ближайшее время, а также что известно о личной жизни актрисы.

Смотрите также 3 новых украинских сериала всего на 4 эпизода, которые можно посмотреть всего за один вечер

Где сейчас Анастасия Иванюк?

Украинская актриса Анастасия Иванюк сегодня продолжает активно работать как на театральной сцене, так и на съемочных площадках. В частности, уже в августе зрители увидят ее в фильме "Поезд "Червона Рута"", где актриса исполнила одну из ролей.

Также Анастасия присоединилась к актерскому составу нового фильма "Родственники" украинского продюсера Евгений Таллер. В фильме она сыграет Маричку – девушку, которая приезжает к бабушке на юбилей и попадает в ряд забавных ситуаций. Фотографиями со съемочных площадок и моментами из своей жизни актриса делится в инстаграме.

На ее странице можно увидеть кадры с бэкстейджей различных проектов, в которых она участвует. Среди последних – сериал "Сокровища", фильм "Вестник", "Мелкая птица" и многие другие.

Что известно о личной жизни актрисы?

Анастасия часто публикует фото со своим возлюбленным – украинским актером Дмитрием Соловьевым. Пара выглядит очень счастливой.

Хотя пока они не женаты, влюбленные часто вместе появляются на допремьерных показах и других мероприятиях, а также радуют поклонников совместными фотографиями, через которые чувствуются их теплые отношения и искренние чувства.

Анастасия Иванюк – психолог Оксана из "Пограничников": будет ли 3-ий сезон?

Одной из самых известных ролей Анастасии Иванюк стала роль психолога Оксаны в украинском сериале "Пограничники".

Актриса снялась в двух сезонах проекта, который настолько полюбился зрителям, что многие до сих пор ожидают продолжения. Однако в откровенном интервью для YouTube-канала "Кино.Uа" Анастасия впервые рассказала, что пока третий сезон сериала не планируют снимать, несмотря на многочисленные ожидания фанатов.

Интервью Анастасии Иванюк: смотрите видео онлайн

Поэтому, если вы уже знакомы с творчеством Анастасии Иванюк благодаря сериалу "Пограничники", стоит обратить внимание и на другие проекты с участием актрисы.