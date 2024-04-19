И признается, если бы у нее не было детей, она бы могла решиться вступить в армию. В материале узнаете, что сказала по этому поводу Анастасия Карпенко.

Рекомендуем Украинское спортивное кино: 3 фильма, которые запечатлеются в вашей памяти

Анастасия Карпенко рассказала о мыслях уйти на фронт

Актриса призналась, что ее позиция относительно войны абсолютно однозначна. У Анастасии воюет любимый муж и родной брат. А сама Карпенко говорит, что, если бы не ее трехлетняя дочь Мария, она бы тоже была среди тех, кто решился пойти в армию.

Если бы Маруси не было, то я из тех людей, которые могли бы пойти и в армию,

– говорит актриса фильма "Как там Катя?"

Интервью Анастасии Карпенко: смотрите видео

Однако Анастасия говорит, она серьезно над этим не задумывалась из-за того, что для нее в приоритете – ее ребенок.

"У меня все абсолютно изменилось. Мои взгляды изменились. И, ни, с Марией это – невозможно. Потому что она – номер один для меня", – говорит Карпенко.

Хотя о событиях в Украине Анастасия говорит с дочерью абсолютно откровенно. Трехлетняя Мария знает, что в стране идет война, а ее отец – защищает нашу землю. Однако, Карпенко пытается сделать так, чтобы у ее девочки было детство, поэтому старается проводить с Марусей как можно больше времени. Поэтому актриса не может оставить все и уйти на фронт.

Анастасия Карпенко сыграла в культовом сериале "Перевозчица": что известно

Анастасия Карпенко исполняет главную роль психотерапевта Лидии, которая с первого дня войны России против Украины использует свое авто для эвакуации людей из горячих точек.

"Перевозчица": смотрите онлайн трейлер сериала

Каждая серия сериала "Перевозчица" рассказывает историю одного из пассажиров, которого спасает Лидия. Этот проект покажет не только эмоциональные сюжеты, но и невероятное качество современного украинского производства.