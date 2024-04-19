Та зізнається, якби у неї не було дітей, вона б могла наважитись вступити у військо. У матеріалі дізнаєтесь, що сказала з цього приводу Анастасія Карпенко.

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Анастасія Карпенко розповіла про думки піти на фронт

Акторка зізналась, що її позиція щодо війни абсолютно однозначна. У Анастасії воює коханий чоловік та рідний брат. А сама Карпенко каже, що, якби не її трирічна донечка Марія, вона б теж була серед тих, хто наважився піти у військо.

Якби Марусі не було, то я з тих людей, які могли б піти й у військо,

– каже акторка фільму "Як там Катя?"

Інтерв'ю Анастасії Карпенко: дивіться відео

Однак Анастасія каже, вона серйозно над цим не задумувалась через те, що для неї в пріоритеті – її дитина.

"В мене все абсолютно змінилось. Мої погляди змінились. І, ні, з Марією це – неможливо. Бо вона – номер один для мене", – каже Карпенко.

Хоча про події в Україні Анастасія говорить з донькою абсолютно відверто. Трирічна Марія знає, що в країні триває війна, а її батько – захищає нашу землю. Проте, Карпенко намагається зробити так, аби у її дівчинки було дитинство, тому старається проводити з Марусею якомога більше часу. Тому акторка не може залишити все й піти на фронт.

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