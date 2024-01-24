Без связи 17 дней: украинская актриса впервые рассказала о любимом на фронте

Анастасия Карпенко – известная украинская актриса. Она поделилась, что сейчас переживает очень тяжелый период, поскольку сразу несколько ее родных людей находятся на фронте.

В частности, Анастасия рассказала о тяжелом случае, когда ее мужа не было на связи почти месяц. Читайте в материале, чем еще поделилась Карпенко.

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Анастасия Карпенко рассказала о муже на фронте

Анастасия вспомнила трудную историю, связанную с ее мужем на передовой. Актриса рассказала, что, ожидая звонка от своего любимого, чуть не сошла с ума.

Муж предупредил, что пойдет на задание на 10 дней и не будет на связи. А фактически его не было 17 дней. И все это время я ни у кого не могла ничего выяснить. Можете себе представить, что я пережила. Каждое утро начиналось со слез, просыпалась – и плакала,

– поделилась актриса.

Актриса признается, в тот период ждала его звонка и боялась, когда звонили по телефону неизвестные номера, чтобы не услышать то, что хуже всего. В то же время Анастасия говорит, что, несмотря на трудности, она держится, потому что понимает, что не только у нее такая ситуация, но и у многих женщин Украины.

Все это тяжело, но держусь. Я ведь не одна такая, у многих женщин такая же ситуация. А некоторые из моих знакомых девушек потеряли мужчин,

– признается украинская актриса.

Анастасия говорит, что когда мужчину отпускают домой, ему приходится "заново знакомиться с миром мирной жизни". Кроме того, у пары есть маленькая доченька Маша, которая очень скучает по отцу.

Сейчас у нее такой возраст, когда уже нуждается в отце. Уже он понимает его роль и ценность в своей жизни. Мы стараемся в дни его приезда максимально находиться в любви и понимании. Много говорить, слушать. И праздновать. Вот эти три дня, которые мы имеем, стараемся праздновать,

– делится Карпенко.

Старший брат Анастасии Карпенко тоже на фронте

Она говорит, что семья брата уехала в Германию, поэтому ему нет смысла часто приезжать в тыл. Впрочем, когда он находится в отпуске, они постоянно видятся.

"Тоже видимся, хотя очень редко. Его семья уехала в Германию и пока планирует оставаться там, поэтому у него нет необходимости приезжать часто в тыл. Но когда бывает, обязательно видимся. Мы сейчас живем с нашей мамой. Поэтому, когда брат приезжает, то к нам троим – к маме, меня и нашей маленькой", – поделилась Анастасия.