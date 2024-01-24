Зокрема, Анастасія розказала про важкий випадок, коли її чоловіка не було на зв'язку майже місяць. Читайте в матеріалі, чим ще поділилась Карпенко.

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Анастасія Карпенко розповіла про чоловіка на фронті

Анастасія згадала важку історію, пов'язану з її чоловіком на передовій. Акторка розповіла, що, очікуючи дзвінка від свого коханого ледве не зійшла з розуму.

Чоловік попередив, що піде на завдання на 10 днів і не буде на зв'язку. А фактично його не було 17 днів. І весь цей час я ні в кого не могла нічого дізнатися. Можете собі уявити, що я пережила. Кожен ранок починався зі сліз, прокидалася – і плакала,

– поділилась акторка.

Акторка зізнається, у той період чекала його дзвінка і боялася, коли телефонували невідомі номери, щоб не почути найгірше. Водночас Анастасія каже, що попри труднощі, вона тримається, бо розуміє, що не лише у неї така ситуація, а й у багатьох жінок України.

Все це важко, але тримаюся. Я ж не одна така, в багатьох жінок така сама ситуація. А деякі з моїх знайомих дівчат втратили чоловіків,

– зізнається українська акторка.

Анастасія каже, що, коли чоловіка відпускають додому, йому доводиться "заново знайомитися зі світом мирного життя". Окрім того, у пари є маленька донечка Марійка, яка дуже сумує за батьком.

Зараз у неї такий вік, коли вже потребує батька. Вже розуміє його роль і цінність у своєму житті. Ми намагаємося в дні його приїзду максимально перебувати в любові та розумінні. Багато говорити, слухати. І святкувати. От ці три дні, що ми маємо, намагаємося святкувати,

– ділиться Карпенко.

Старший брат Анастасії Карпенко також на фронті

Вона каже, що родина брата виїхала до Німеччини, тому йому немає сенсу часто приїжджати в тил. Утім, коли він у відпустці, вони постійно бачаться.

"Теж бачимося, хоча дуже зрідка. Його родина виїхала до Німеччини та поки планує залишатися там, тому в нього немає потреби приїздити часто в тил. Але коли буває, обов’язково бачимося. Ми зараз живемо з нашою мамою. Тому, коли брат приїжджає, то до нас трьох – до мами, мене і нашої маленької", – поділилась Анастасія.