Это стоит увидеть, – Анастасия Нестеренко о фильме "Буча" и почему его надо посмотреть

Известная украинская актриса Анастасия Нестеренко откровенно рассказала о съемках фильма "Буча", который выйдет в прокат 7 ноября. Эта лента – тяжелая история, которая берет свое начало из реальных событий.

В интервью для Кино 24 актриса поделилась трудностями во время съемок и рассказала, что далось труднее всего. В материале вы узнаете, почему этот фильм стоит посмотреть каждому, кто готов увидеть правду.

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Анастасия Нестеренеко рассказала о работе над фильмом "Буча"

По словам актрисы, принять участие в съемках такого сложного фильма – это ее сознательное решение. Для Анастасии было важно, чтобы работа над лентой не содержала очень жестоких сцен и не травмировала потом зрителей.

Я почитала сценарий, там не должно было быть ничего супер жестокого. В смысле, что не было показано и не будет показано самого процесса. Мою персонажку насилуют, процесса не будет. Это не будет наносить травмы людям и не будет поднимать их всех. Поэтому я согласилась. Не знаю, почему-то поверила в историю,

– рассказала Нестеренко.

Фильм "Буча" снимали на основе реальных событий, которые происходили в начале большой войны в Украине. Героиня Анастасии – женщина, которую вывезли из оккупированной территории, она проходила реабилитацию в Европе. К сожалению, Анастасии не удалось пообщаться с ней лично.

Сюжет больше сосредоточен на историческом контексте и напоминании о тех страшных событиях, которые произошли. В ленте не показано всего процесса изнасилования, поскольку для актрисы было важно осторожно подойти к этой теме, избегая лишней травматизации зрителей. Фильм создан как еще одно напоминание о том, что такие ужасные вещи действительно случались.

Я искала в интернете информацию, что переживают жертвы насилия сразу после него, что они чувствуют, как ведут себя. Потому что чувствовала на себе ответственность за то, как покажу это все,

– вспоминала Анастасия.

Съемки такого сложного и эмоционально насыщенного фильма, как "Буча", могли существенно повлиять на психологическое состояние как актеров, так и всей съемочной группы. Однако Анастасия Нестеренко признается, что она морально подготовилась ко всем вызовам, с которыми ей пришлось столкнуться во время работы над проектом. Она понимала, насколько важно сохранять эмоциональную устойчивость, поэтому пыталась контролировать свои переживания и направить их на создание правдивого и убедительного образа.

Актриса сознательно откладывала личные чувства и эмоции на второй план, концентрируясь на своей профессиональной задаче. Она хотела передать историю, которая отражает реальные события, с максимальной искренностью и глубиной.

Почему фильм "Буча" стоит посмотреть всем, кто хочет видеть правду

Анастасия признается, что после выхода фильма "20 дней в Мариуполе" ей пришлось много общаться с людьми, которые посмотрели эту ленту. Некоторые из них рассказывали, что просмотр фильма стал для них чрезвычайно тяжелым эмоциональным испытанием. Отображение реальных событий, жестоких и трагических, возродило у многих зрителей болезненные воспоминания, а для некоторых – даже открытые раны. Некоторые люди признавались, что им было трудно выдержать даже первые минуты ленты, а некоторые были вынуждены покинуть кинозал, не дождавшись конца показа, поскольку эмоциональная нагрузка оказалась слишком сильной.

"Буча": смотрите онлайн трейлер фильма

Исходя из этих переживаний и своего опыта общения со зрителями, Анастасия советует подходить к решению о просмотре подобных фильмов очень осторожно.

Мы не можем изменить то, что уже произошло, к сожалению. Да, это травмирует, это ужасно, это вызывает разные эмоции: от ненависти до отчаяния. Из собственного опыта, меня это не травмировало так сильно, когда смотрела. Это стоит увидеть, потому что это история, потому что москали снимают, перекручивают и выпускают это в мир,

– отмечает актриса.

Если вы хотите увидеть правду и готовы ее воспринять, то не пропустите премьеру фильма "Буча", которая состоится 7 ноября.