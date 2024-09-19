В інтерв'ю для Кіно 24 акторка поділилася труднощами під час зйомок і розповіла, що далося найважче. У матеріалі ви дізнаєтеся, чому цей фільм варто подивитися кожному, хто готовий побачити правду.

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Анастасія Нестеренеко розповіла про роботу над фільмом "Буча"

За словами акторки, взяти участь у зйомках такого складного фільму – це її свідоме рішення. Для Анастасії було важливо, щоб робота над стрічкою не містила дуже жорстоких сцен та не травмувала потім глядачів.

Я почитала сценарій, там не мало бути нічого супер жорстокого. В сенсі, що не було показано і не буде показано самого процесу. Мою персонажку ґвалтують, процесу не буде. Це не наноситиме травми людям і не підійматиме їх всіх. Тому я погодилась. Не знаю, чомусь повірила в історію,

– розповіла Нестеренко.

Фільм "Буча" знімали на основі реальних подій, які відбувались на початку великої війни в Україні. Героїня Анастасії – жінка, яку вивезли з окупованої території, вона проходила реабілітацію в Європі. На жаль, Анастасії не вдалося поспілкуватися з нею особисто.

Сюжет більше зосереджений на історичному контексті та нагадуванні про ті страшні події, які відбулися. У стрічці не показано всього процесу зґвалтування, оскільки для акторки було важливо обережно підійти до цієї теми, уникаючи зайвої травматизації глядачів. Фільм створений як ще одне нагадування про те, що такі жахливі речі справді траплялися.

Я шукала в інтернеті інформацію, що переживають жертви насилля одразу після нього, що вони відчувають, як поводяться. Бо відчувала на собі відповідальність за те, як покажу це все,

– пригадувала Анастасія.

Зйомки такого складного та емоційно насиченого фільму, як "Буча", могли суттєво вплинути на психологічний стан як акторів, так і всієї знімальної групи. Проте Анастасія Нестеренко зізнається, що вона морально підготувалася до всіх викликів, з якими їй довелося зіткнутися під час роботи над проєктом. Вона розуміла, наскільки важливо зберігати емоційну стійкість, тому намагалася контролювати свої переживання і спрямувати їх на створення правдивого та переконливого образу.

Акторка свідомо відкладала особисті почуття та емоції на другий план, концентруючись на своєму професійному завданні. Вона хотіла передати історію, яка відображає реальні події, з максимальною щирістю та глибиною.

Чому фільм "Буча" варто подивитись усім, хто хоче бачити правду

Анастасія зізнається, що після виходу фільму "20 днів у Маріуполі" їй довелося багато спілкуватися з людьми, які переглянули цю стрічку. Деякі з них розповідали, що перегляд фільму став для них надзвичайно важким емоційним випробуванням. Відображення реальних подій, жорстоких і трагічних, відродило у багатьох глядачів болісні спогади, а для деяких – навіть відкриті рани. Деякі люди зізнавалися, що їм було важко витримати навіть перші хвилини стрічки, а дехто був змушений залишити кінозал, не дочекавшись кінця показу, оскільки емоційне навантаження виявилося занадто сильним.

"Буча": дивіться онлайн трейлер фільму

Виходячи з цих переживань і свого досвіду спілкування з глядачами, Анастасія радить підходити до рішення про перегляд подібних фільмів дуже обережно.

Ми не можемо змінити те, що вже відбулося, на жаль. Так, це травмує, це жахливо, це викликає різні емоції: від ненависті до розпачу. З власного досвіду, мене це не травмувало так сильно, коли дивилася. Це варто побачити, бо це історія, тому що москалі знімають, перекручують і випускають це у світ,

– зазначає акторка.

Якщо ви прагнете побачити правду і готові її сприйняти, то не пропустіть прем’єру фільму "Буча", яка відбудеться 7 листопада.