Актриса объяснила, почему ее так возмутила шутка. Узнайте в материале, что сказала Анастасия Пустовит о юморе "Квартала 95".

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Анастасия Пустовит отреагировала на скандал с шуткой "Квартала 95"

Актриса объяснила, что для нее сегодня такой юмор – это проявление неуважения к людям, украинцам, которые сегодня там. Женщин публично казнят, за украинский язык – пытают и убивают тогда, когда актеры "Квартала 95" шутят о женщине "с*ск*довская".

Как я прокомментирую? Это свинство. Это огромное неуважение. Огромное неуважение к этим людям. Ну кончились эти шутки. В Скадовскую женщину публично казнили из-за украинского языка. Теперь для Скадовска и для всех оккупированных территорий опасно говорить по-украински. Это может стоить жизни или здоровью. Имейте совесть и какое-то уважение,

– сказала Анастасия Пустовит.

Родившаяся в Скадовске Анастасия считает неприемлемыми такие шутки, особенно теперь, когда город находится под оккупацией, а местные жители часто становятся жертвами серьезных преступлений и пыток со стороны российских оккупантов.

Интервью Анастасии Пустовит: смотрите видео онлайн

Анастасия Пустовит родом из Скадовска

Когда актрисе было 2 года, ее семья переехала в Киевскую область.

Я почти все свое детство провела в Скадовске. Знаю там каждую улочку, хлебзавод, мелкое черное море и дикий Джарилгач. У меня жжет тело без моря. Будто забрали что-то, без чего жизнь стала неполноценной. В последнее время, упоминания о Скадовске, отдают где-то за грудиной тупой ноющей болью. Я там родилась, уже два года без дома, не знаю, когда кончится.

– поделилась в инстаграмме Анастасия.

В Скадовске у Анастасии осталась бабушка. Пустовит признается, что из-за его волонтерской деятельности волнуется за родного человека вдвое больше. Поэтому Анастасия говорит, что бабушка пытается держаться в стороне от всех событий и не вдаваться в контекст всего происходящего.