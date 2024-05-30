Как "няня Вика" позорила украинцев и Мариуполь в пропагандистском сериале "Моя прекрасная няня"

Няня Вика в шоу "Моя прекрасная няня", роль которой исполняла покойная Анастасия Заворотнюк, откровенно унижала украинские города в сериале. К сожалению, когда этот сериал транслировался в Украине, многие зрители не обращали внимания на эти негативные аспекты.

Однако события войны заставили переосмыслить многие вещи. 30 мая умерла актриса Анастасия Заворотнюк и многие украинские пользователи соцсетей вспомнили ее участие в ситкоме "Моя прекрасная няня".

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Как сериал "Моя прекрасная няня" унижал украинцев

Это была адаптация американского сериала "Няня", который выходил в 90-х годах. Однако, в оригинале главная героиня имела еврейские корни, и ее персонаж не унижал свою родную страну, что отличается от того, что произошло с няней Викой.

Инстаграм-канал yaktytam, представив фразы из сериала, продемонстрировал, как актеры в ситкоме унижали Украину

Наш главный редактор @andriiv_k посмотрел все серии ситкома на ускоренной скорости – и не сошел с ума. А еще собрал некоторые из многих десятков упоминаний о Мариуполе, над которым так издевались наши соседи,

– написали в заметке.

Согласно сюжету сериала, родственники няни Вики рассеяны по Украине и России. Они все общаются, но не всегда поддерживают дружеские отношения и, обычно, оказываются в роли исполнителей примитивных действий. Это особенно видно у тех, кто происходит из Одессы, Бердянска, Мелитополя или Бердичева. Однако, больше всего в сериале было высмеяно Мариуполь, что изрядно разозлило украинцев.

Вот, какие пропагандистские фразы можно услышать в сериале:

"Вика, вы воруете вещи в магазине, как Украина – газ", – заявляет продюсер Шаталин в одной из серий.

"Оранжевый сейчас в моде в Украине", – шутит другая героиня, намекая на революцию.

"Максим Викторович, вашей дочери Маше нужна вышиванка – то ли на праздник присоединения Украины, то ли отсоединения" – говорит сама Вика.

На смерть главной "няни" сериала отреагировало немало других пользователей соцсетей. Все они вспоминают российскую пропаганду, которую она навязывала через свою героиню и ее риторику.

В Украине сериал "Моя прекрасная няня" транслировался на на украинских телеканалах в течение периода с 2004 по 2009 годы. К счастью, теперь украинское общество осознает, какие программы точно не заслуживают на просмотр.

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