В течение многих лет Анастасия Заворотнюк боролась с онкологическим заболеванием и из-за состояния своего здоровья не появлялась на публике. У актрисы была опухоль в мозге.

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Биография Анастасии Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк – российская актриса театра и кино, а также телеведущая. Она получила звание Заслуженной артистки России. Во время президентских выборов 2018 года Заворотнюк присоединилась к движению Putin Team, которое выступало в поддержку Владимира Путина.

Своей политической позицией актриса неоднократно опозорилась перед украинцами. Особенно это проявилось в ее роли в сериале "Моя прекрасная няня", который принес ей популярность. В этом проекте она сыграла роль няни Вики. Сама лента унижала украинцев и пыталась навязать чувство неполноценности.

Кроме этого, она сыграла в таких проектах: "Служебный роман. Наше время", "Мамы", "Артефакт", "Неидеальная женщина", "Код апокалипсиса" и других.

Почему умерла Анастасия Заворотнюк

После того как актриса тяжело заболела, она прекратила сниматься в проектах и появляться на публике. В 2019 году у Анастасии Заворотнюк диагностировали агрессивную форму рака мозга.

Прогнозы врачей относительно выздоровления звезды сериала "Моя прекрасная няня" были совсем неутешительны. Один из онкологов год назад заявил, что Заворотнюк осталось жить месяц, максимум два, но она прожила еще 13 месяцев после этого. Однако 30 мая актриса умерла.

У Анастасии Заворотнюк осталось трое детей. Старшую дочь Анну и сына Майкла актриса родила от ее бывшего мужа, бизнесмена Дмитрия Стрюкова. Самая младшая дочь Мила появилась на свет незадолго до того, как Заворотнюк диагностировали серьезное заболевание. Милу актриса родила от своего теперешнего мужа, фигуриста Петра Чернышова.