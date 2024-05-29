В материале Кино 24 читайте о последних ролях Александра Яремы и где он находится сейчас.

Смотрите также Билли Зейн 30 лет назад и сейчас: как выглядит красавец из "Твин Пикс" и "Титаника"

Где сейчас Александр Ярема

Актер Александр Ярема уже много лет проживает в Киеве. Он работает в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко еще с 2019 года. Также сотрудничает с Театром на Подоле, театром "Золотые ворота", с Диким театром.

Александр Ярема можно увидеть и на экранах. Это фильмы "Уроки толерантности", "Оставайся онлайн", "Памфир", "Дом Слово. Бесконечный роман". Неудивительно, что актер появляется во многих кино, ведь это его своеобразное спасение.

Я спасаюсь работой. Конечно, что депрессирую, как и все. Новости часто ужасные, постоянные обстрелы, люди гибнут,

– делился Александр Ярема.

В январе этого года Александр Ярема получил звание Заслуженного артиста Украины.

Как встретил полномасштабную войну

Александр Ярема встретил полномасштабное вторжение в селе Бузова в Бучанском районе. Они 10 дней провели в оккупации, прятались еще вместе с 13 людьми и 5 собаками в подвале. 9 марта удалось выехать на некоторое время в Франковскую область.

Первой работой после начала полномасштабной войны стал фильм "Оставайся онлайн", где он сыграл теробороновца. Для артиста это был глоток свежего воздуха. Ярема считает, что ленты о войне остаются важными.

"Мне кажется, что важно показывать и напоминать людям о единстве и сплоченности, которая была в начале. Этот посыл важен", – говорил актер.

Биография Александра Яремы: кратко

Александр Ярема родился в мае 1972 года, детство прошло в Херсоне. На днях ему исполнилось 52 года. Учился в Киевском институте театрального искусства имени Карпенко-Карого. Помнят Александра Ярему как ведущего программы "ВусоЛапоХвост".