Билли Зейн получил первую большую роль в двух частях трилогии "Назад в будущее". Также он снимался в фильмах ужасов и попсовых мелодрамах, пишет Кино 24.

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Одной из особых ролей Билли Зейна была в сериале "Твин Пикс" Дэвида Линча. Актер сыграл молодого миллионера Джона Уиллера с частным самолетом. Он был всего в 5 сериях, но быстро запомнился зрителю благодаря необычной и привлекательной внешности.



Билли Зейн в "Твин Пикс" / Кадр из сериала

Важнейшей для Билли Зейна можно назвать роль богатого жениха главной героини Розы в "Титанике". Высокомерный Каледоний Хокли точно запомнился любителям этого блокбастера Джеймса Кэмерона.



Билли Зейн в "Титанике" / Кадр из фильма

Как Билли Зейн выглядит сейчас

30 лет спустя Билли Зейна трудно узнать: сейчас он изменил свой имидж, любит представать в стильных образах.

24 февраля актеру исполнилось 58 лет. Его кинокарьера не останавливалась на долгое время: он продолжал сниматься во многих фильмах и сериалах. Однако мужчину трудно назвать успешным на уровне с Брэдом Питтом или Леонардо Ди Каприо.

Просто сейчас Билли Зейн снимается в байопике "Вальсируя с Брандо", где играет главную роль. Он предстает в образе Марлона Брандо и поражает сходством со звездой "Крестного отца". Эта роль может возродить его популярность.