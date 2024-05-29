Билли Зейн получил первую большую роль в двух частях трилогии "Назад в будущее". Также он снимался в фильмах ужасов и попсовых мелодрамах, пишет Кино 24.
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Одной из особых ролей Билли Зейна была в сериале "Твин Пикс" Дэвида Линча. Актер сыграл молодого миллионера Джона Уиллера с частным самолетом. Он был всего в 5 сериях, но быстро запомнился зрителю благодаря необычной и привлекательной внешности.
Билли Зейн в "Твин Пикс" / Кадр из сериала
Важнейшей для Билли Зейна можно назвать роль богатого жениха главной героини Розы в "Титанике". Высокомерный Каледоний Хокли точно запомнился любителям этого блокбастера Джеймса Кэмерона.
Билли Зейн в "Титанике" / Кадр из фильма
Как Билли Зейн выглядит сейчас
30 лет спустя Билли Зейна трудно узнать: сейчас он изменил свой имидж, любит представать в стильных образах.
24 февраля актеру исполнилось 58 лет. Его кинокарьера не останавливалась на долгое время: он продолжал сниматься во многих фильмах и сериалах. Однако мужчину трудно назвать успешным на уровне с Брэдом Питтом или Леонардо Ди Каприо.
Просто сейчас Билли Зейн снимается в байопике "Вальсируя с Брандо", где играет главную роль. Он предстает в образе Марлона Брандо и поражает сходством со звездой "Крестного отца". Эта роль может возродить его популярность.