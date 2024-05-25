В подборке Кино 24 ленты с участием Киллиана Мерфи, которые также достойны просмотра. Они показывают, как эволюционировал актер.

К слову Для любителей закрученных сюжетов и неожиданных финалов: детективные сериалы с высоким рейтингом

"Завтрак на Плутоне"

Одной из интересных экспериментальных ролей Киллиана Мерфи является роль трансгендерной женщины Киттен. Она очаровательная и решительная, с непростой историей жизни, и находится в поисках любви. Кроме того, Киттен стремится найти свою биологическую мать. Актер заранее начал готовиться к этой ленте: относился к себе как к женщине и хотел стать женственным.

"Завтрак на Плутоне": смотрите трейлер онлайн

"Дюнкерк"

Это еще один фильм Кристофера Нолана, куда режиссер пригласил Киллиана Мерфи. Сюжет базируется на событиях известной битвы во Второй мировой войне. Оскароносный актер сыграл роль контуженного солдата, которого находят на обломке корабля. Он пытается отобрать контроль над судном, когда слышит, что катер направляется во Францию. В драке солдат падает и получает смертельную травму.

"Дюнкерк": смотрите трейлер онлайн

"Ветер, который качает вереск"

Фильм рассказывает об Ирландии 1920 года, когда страна боролась против англичан. В центре сюжета – братья Дэмьен и Тедди О'Донован. Мерфи сыграл Дэмьена, который решит стать врачом и присоединиться к брату в армии.

"Ветер, который качает вереск": смотрите трейлер онлайн