У добірці Кіно 24 стрічки за участю Кілліана Мерфі, які також гідні перегляду. Вони показують, як еволюціонував актор.

До слова Для любителів закручених сюжетів і несподіваних фіналів: детективні серіали з високим рейтингом

"Сніданок на Плутоні"

Однією з цікавих експериментальних ролей Кілліана Мерфі є роль трансгендерної жінки Кіттен. Вона чарівна та рішуча, з непростою історією життя, й перебуває у пошуках кохання. Крім того, Кіттен прагне знайти свою біологічну матір. Актор заздалегідь почав готуватися до цієї стрічки: ставився до себе як до жінки та хотів стати жіночним.

"Сніданок на Плутоні": дивіться трейлер онлайн

"Дюнкерк"

Це ще один фільм Крістофера Нолана, куди режисер запросив Кілліана Мерфі. Сюжет базується на подіях відомої битви у Другій світовій війні. Оскароносний актор зіграв роль контуженого солдата, якого знаходять на уламку корабля. Він намагається відібрати контроль над судном, коли чує, що катер прямує до Франції. У бійці солдат падає та отримує смертельну травму.

"Дюнкерк": дивіться трейлер онлайн

"Вітер, що гойдає верес"

Фільм розповідає про Ірландію 1920 року, коли країна боролась проти англійців. У центрі сюжету – брати Дем'єн і Тедді О'Доновани. Мерфі зіграв Дем'єна, який вирішу стати лікарем та приєднатися до брата в армії.

"Вітер, що гойдає верес": дивіться трейлер онлайн